有林智堅資料才能畢業！鄭文燦嗆余正煌：前面感謝、後面拆橋

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（29）日上午與市長參選人林智堅到龍潭區龍元宮參香與主持總統贈匾儀式，會後鄭文燦受訪時針對論文案表示，論文的事件是一個先寫論文，另一個是先交論文，原始資料包括民調數據都由林智堅市長提供，這份民調抽掉，余正煌先生的論文沒有任何基礎，不能夠事情過了之後，「前面感謝，後面拆橋」，這樣也是違反學術倫理。

▲桃園市長鄭文燦與市長參選人林智堅等人今（29）日上午到龍潭區龍元宮參香祭拜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦受訪時針對論文力挺林智堅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也提及，做一個市長，在過去從政的經驗中，能夠不斷充實不斷學習，這本來就是好事，學術的判斷，我們盡可能的把所有資料提供，畢竟論文形成過程，是小智市長當時非常珍惜學習的機會，運用自己當選市長內部六份民調資料，提供作為論文的題材。另外一個研究生，之前小智市長並不認識，他是因為原本論文題目研究論文，被原來的指導教授否決，他找到當時的陳明通所長討論，尋求最後一個學期想要畢業，陳明通所長才把林智堅的民調資料與論文架構給另外一個研究生參考，時序上就是如此，大家可以看一下這些資料，畢竟這個討論也不該淪為口水，不應該無限上綱否定所有的指導教授，否定學校在職專班的制度。

鄭文燦強調，剛才針對這個民調資料的運用，我認為一個研究生畢不了業，透過所長去取得民調資料，說實話，這是要感謝，如果沒有這個民調資料，另外一本論文是完全沒有任何基礎，絕對寫不出來，這份民調資料與研究方法設計，確實是陳明通所長所提供給余正煌先生，這是沒辦法改變的事實，把這份民調抽掉，余正煌先生的論文沒有任何基礎，不能夠事情過了之後，「前面感謝，後面拆橋」，這樣也是違反學術倫理。

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