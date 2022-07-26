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社會 社會焦點 保障人權

16歲少年被封大神！分享海量壞壞影片　2萬網友跪了...他下場慘

▲▼泰國芭達雅（Pattaya），性產業，阻街女郎，吧女，色情，情色，妓女。（圖／視覺中國）

▲16歲的小志在情色網站分享上萬筆私密情色影片，被網友封為大神。（示意圖／視覺中國）

記者吳奕靖／高雄報導

一個有2萬多人的臉書情色社團遭到警方查封！高雄市警方接獲檢舉追查之後，發現這個社團的版主大神竟然只有16歲，前往他家的時候，家人更是意外，父親前往高雄市婦幼隊時，父子倆差點當場打架，最後靠著員警的溝通，雙方才願意坐下來和解，共同面對接下來的法律問題。

高雄市一名16歲的少年小志（化名），國中畢業之後就沒有再升學，父親對他在家當「米蟲」的日子感覺相當厭惡，所以經常罵他，兩個人的關係也越來越緊繃、衝突。選擇沈迷在網路世界的小志偶然發現臉書一個有2萬多人的情色社團，加入之後，他經常性分享情色影片、照片，交流大量裸露私密影像，上傳超過上萬筆影像供人觀覽，久而久之就被稱為「大神」，他也樂在其中。

不過這個情色社團被檢舉之後，警方追查這才發現小志竟然只有16歲，前往他家找人的時候，家人對他是「大神」身份也相當意外，隨後小志被帶往高雄市警察局婦幼隊偵訊，父親聽到這個消息趕到婦幼隊了解，沒想到先上演的竟然是「衝突火爆」戲碼，父子差點爆發肢體衝突，還好被員警及時勸阻。

員警充當溝通橋樑，父子兩人也打開心房，好好的坐下來聊，這才發現兩個人都很關心彼此，只是用了各自認為「對」的方式；家庭問題解決後，小志還得解決法律問題，因為持有、散布性私密影片的行為觸犯兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害風化等罪，最高可處3年以下有期徒刑。
 
 

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