傳性愛片「我發車你分享」助搶人氣王　大學陽光籃球員下場慘曝

▲一名男大生因想成為籃球明星賽中的保送球員名單，為拉票提高人氣，竟在臉書社團PO出女子性愛片，以博取關注。（圖／資料照）



記者林冠吟／台北報導

台北一名王姓男大生參加籃球系隊人氣投票活動，為吸引他人支持，竟在臉書社團「假裝自己是輛車車的社團3.0」張貼一名女子的性愛片，被女子發現後遭怒告上法院。台北地院審理後，依散布猥褻影像罪，判處王男有期徒刑6月併科罰金8萬元，刑期部分得易科罰金18萬元。

回顧整起事件，台北某大學今年初舉辦籃球活動，各系會提名的球員經人氣投票，票數最高的前幾名可被保送至明星賽的球員名單中，未料卻有網友發現，其中一名票數相當高的王姓同學，竟在臉書社團「假裝自己是輛車車的社團3.0」PO出一名女子外流的性愛照，以衝高投票人氣。

王男在該臉書社團中貼文表示，「按讚救人第二彈，告急。我發車你按讚分享（下面照片點進去），這是人道救援！踴躍我們再開」，並在文中附上2個連結，事後被檢舉導致連結無效，又再次更新一個新的連結說，「這是我最後的波紋了」。

事後，有看不下去的網友在網路論壇Dcard，以「高調 世新籃球王同學公開外流女性私密影像衝投票人氣」為題發文表示，他發現王姓男大生的照片下方有人留言「這個人散佈別人的性私密影像」後開始追查，發現王男在1.7萬（現1.8萬人）的社團中PO出外流影片，瞬間引發網友關注。而被害女子見自己性愛片被外流後，也怒對王男提告。

王男眼見事態一發不可收拾，也在該篇貼文下留言回應，表示「我是本人，事發後也有去查詢所謂的數位性霸凌，了解到自己做了嚴重的錯事，也馬上把文章刪除，並且下禮拜會到學校跟教官溝通，文章下的留言不是我刪的，我也會退出投票。對於為了投票貼上別人文章上的連結，我深感抱歉，也知道造成大家的陰影和困擾，對於學生會和學校性平會，我都會配合流程，我做錯事了，也深知自己的愚蠢，懇請大家的原諒」。

他還說，「4個連結中有兩個是我的mega傳出（帳號已被檢舉）有兩個是其他文章找到的連結，我並未做到檢查的功能，只知道當時可以多增加投票人氣，而愚蠢的貼出，我也不是要為自己開脫，我甚至不知道當事人是誰，我並不是公眾人物，我不知道我為什麼要跟網路上匿名的大家道歉而不是當事人，當我知道當事人時我會和他鄭重道歉，也會配合流程處理」。

不過儘管王男事後已道歉，但他仍被取消投票資格、革除聯盟工作人員一職等外，同時還遭被害女子一狀告上法院。

台北地院日前審理後，審酌王男在非公開社團中張貼女子性愛片，更在貼文中表示，「我發車你按讚分享(下面照片點進去)」等，鼓勵他人繼續轉貼散布等語。法官表示，王男明知網路具有快速散播、易於重製且難以遏止損害擴大等特性，僅為圖私利、博取關注，就在臉書社團中張貼性愛片，供特定多數人觀覽，更鼓勵繼續轉傳、分享，且事後該影像也確實多次被散布致其他社團中，已嚴重危害被害女子的聲譽與人格地位。

法官指出，由於本案損害甚鉅，衡量王男為大學在學學生，其事後坦承犯罪，但至今未與被害人和解或道歉，為使王男確實習得教訓，以杜絕惡意散布私密影像等「數位時代中的性別暴力」決心，認為本案不宜放縱，依散布猥褻影像罪，判處王男有期徒刑6月，併科罰金8萬元，其中刑期部分得易科罰金18萬元，而罰金部分則得服勞役。全案仍可上訴。