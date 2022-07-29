她轟雙城論壇1分鐘1.6萬　批不覺浪費的蔣萬安：選上要當散財公子？

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者游宗樺攝）



實習記者李密／台北報導

台北上海雙城論壇上周落幕，民進黨台北市長參選人陳時中昨批評論壇花費新台幣95萬元「都是浪費」，引發國民黨台北市長參選人蔣萬安回嗆陳時中「眼光太過狹隘」。對此，台北市議員林穎孟29日於臉書列出歷年雙城論壇花費表，指2018年實體論壇歷時8小時，委辦費為85萬；今年線上論壇只有1小時，卻花費95萬，而蔣萬安竟然不覺得浪費，直言「真的選上市長還得了？要當散財公子嗎？」

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／記者蘇晟彥攝）



針對1.5小時的雙城論壇共花費新台幣95萬元，蔣萬安受訪時表示，他認為絕對不是浪費。對此，林穎孟不滿回嗆，蔣萬安要選台北市長，恐怕連功課都沒做，就急著幫柯文哲市長護航，「要不要乾脆當柯市長發言人就好了？」

林穎孟指出，近年歷次由台北主辦的雙城論壇委辦費逐年遞增，分別為2018年雙城論壇（實體）8小時，85萬；2021年雙城論壇（線上）1.5小時，94萬；2022年雙城論壇（線上）1小時，95萬。林穎孟強調，2018年是實體論壇，時間是一整天，還各自有四個分組論壇，委辦費是85萬，換算一分鐘1770元。結果今年只有1小時，還只是線上，委辦費則要95萬，一分鐘1.6萬。

林穎孟批評，蔣萬安竟然覺得不浪費，怒轟「真的是公子哥」，並表示「選上市長還得了？要當散財公子嗎？」

▼林穎孟29日臉書批評蔣萬安「選上要當散財公子」。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟台北市議員，點圖放大）

