58歲婦「頭部中彈」拖1周！　她開刀驚險活命：完全不知被槍擊

▲密西根州58歲婦女歲婦女頭部中彈將近1周才發現，本人卻完全不知道自己曾經遭到槍擊。（圖／翻攝自gofundme）

記者張寧倢／編譯

美國一名58歲婦女28日被迫在家休養，因為她月初在家中跌倒而就醫後，竟發現頭部被子彈射入近一周，她卻對中槍一事完全不知情，而且因為手術太危險，醫生並未取出子彈，只有切除感染與壓迫大腦的液體。據信，警方正在調查這場「神秘」槍擊案，但許多主流媒體並未報導此事，無法得知更多細節。

根據《紐約郵報》報導，住在密西根州的沃茲（Mary Volz）向當地媒體MLive.com表示，她並不記得自己是怎麼被槍擊的，也不曉得兇嫌是開車經過的人或是走下公車的乘客，「我只知道我腦袋裡有顆子彈。」她不認為自己是襲擊目標，因為她沒有與人結怨，有可能是遭流彈誤傷。

報導指出，沃茲經歷2天的胸痛與呼吸困難後，於6月29日在薩吉諾市（Saginaw）一家醫院被驗出確診新冠肺炎，當時她的頭部早就出現一道傷口，但沃茲與醫院人員都無法確定傷口來源。沒想到，幾天後她7月2日就在家中跌倒，送醫後被檢查出頭骨卡了子彈。她說，「我沒有意識我是怎麼弄出傷，但我猜子彈就是從那裡射進來的。」

報導稱，沃茲頭部傷口是由約8毫米大小的子彈或流彈碎片所造成的，她接受緊急手術，醫生為她清除子彈導致的感染和顱腔壓力過大的液體部分，但因為風險太大而並未取出子彈。沃茲的哥哥表示，我們唯一確定的是，事發在6月27日至29日晚上的某個時間，她頭上挨了一顆子彈卻拖了將近一個星期才發現。

沃茲宣稱，警方已經派人到她家中尋找彈孔，但都沒發現任何可能的槍擊線索。密西根州警官Steven Moore中士向MLive.com表示，目前正在調查這起令人費解的神秘槍擊案，「一切都處於未知。」沃茲家人在網路上發起募款，但目前為止，許多美國主流或大型媒體並未報導此事，無法得知更多案件細節。

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