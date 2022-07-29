拜習同意安排面對面會談　美媒：可能在今年11月

記者詹雅婷／綜合報導

美國官員透露，美國總統拜登與中國國家主席習近平已同意進行面對面會談。一旦成真，這將是拜登就任後首次與習近平親自會晤，美國新聞網站Axios分析，其中一個可能時間點就在今年11月，也就是在印尼舉行的20國集團峰會（G20）。

美國政治新聞媒體Politico報導，美中雙邊關係陷入僵局，這也讓外界對於拜登、習近平今年內舉行面對面會談帶來高度期望。美國官員透露，拜登與習近平有談及面對面會晤一事，同意讓美中各自團隊進行籌備，找出雙方都同意的時間來進行。

另據Axios分析，11月在印尼峇里島舉行的G20峰會就是可能的時間點之一。印尼總統佐科威（Joko Widodo）7月訪中與習近平在北京見面，外界認為，佐科威此行的目的之一，就是當面邀請習近平出席G20峰會。當時習近平在會後表示，中方支持印尼主持召開G20領導人峇里島峰會。

▲拜登與習近平通話時間持續2小時17分鐘。（資料照／達志影像／newscom）

此次美中領導人的對話，是拜登上任以來與習近平的第5次通話，時間持續2小時17分鐘。

美方官員表示，雙方針對台灣議題進行直接、坦率的對話，而拜登針對近期台海緊張問題重申美方政策不變，強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平與穩定。

習近平針對台海議題，再次強調兩岸同屬一個中國，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場從未改變，堅決維護中國國家主權和領土完整是中國人民的堅定意志，民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這一點，美方應該言行一致，恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。

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