拜登、川普麥擱來！最新民調曝　多數美國人「反對兩人參選2024」

▲美國近期一項民調顯示，多數美國選民都不支持拜登或川普競選2024總統大選。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新的民調顯示，大多數美國人不希望下一屆總統再次由拜登或川普當選，其中超過60%的選民認為拜登2024年不應該挑戰連任，反對川普參選的比例也高達57%。不過，多數人對於下屆總統仍未有明確人選，民主、共和兩黨呼聲最高者分別由副總統賀錦麗與佛州州長德桑蒂斯暫時領先。

據《衛報》報導，美國電視聯播網NewsNation與選舉分析網站Decision Desk HQ合作進行民調，於28日公布的結果顯示，由於大眾對通膨、失業、疫情與犯罪的擔憂，拜登施政表現仍維持在43%的低支持率。有超過60%選民和30%的民主黨選民認為，拜登不應該再次參選總統。

另外，在所有受調查選民中超過57%的人認為川普不應該再次參選，而共和黨選民反對川普參選的比例則為26%。然而，多數選民對於下屆總統仍未有明確支持人選。

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在民主黨選民中的支持度暫時領先其他民主黨人。（圖／路透）

民主黨選民針對「若拜登不參選，會支持哪位候選人」的提問中，有多達44.2%的人僅選擇由「其他人」參選2024大選，其他可能候選人則由副總統賀錦麗以16.1%的支持率暫時領先，其次是獲得10.7%支持率的80歲佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

共和黨選民則有38.1%的人選擇由「其他人」參選，而共和黨中呼聲最高的可能人選由佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）暫時以23.4%取得最高支持，其次為前副總統彭斯（Mike Pence）以20.5%的支持率緊追在後。

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