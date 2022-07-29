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韓陷「美中競爭」兩難！對中半導體出口占6成　遲未表態加入Chip 4

▲▼南韓總統尹錫悅6月7日在國務會議上拿著半導體光罩。（圖／南韓總統辦公室）

▲南韓總統尹錫悅6月7日在國務會議上拿著半導體光罩。（圖／南韓總統辦公室）

記者羅翊宬／綜合外電報導

為求壟斷對中國半導體供應鏈，美國拜登政府從今年3月起便構想由美國、台灣、南韓、日本等4國構成的「晶片四方聯盟」（Chip 4），美國更期盼南韓於8月底前完成答覆。對此，南韓外交當局始終保持謹慎態度，認為半導體供應鏈合作不應排除特定國家，尤其中國占南韓半導體出口比重達6成。

根據韓媒《中央日報》、《News1》，南韓政府並未將美國所提議成立的Chip 4視為單純的同盟關係，而是將Chip 4視作半導體生產國之間為了穩定管理供應鏈、培育人才、相關研究開發等工作而成立的「合作對話機制」，因此南韓始終對於是否加入Chip 4持謹慎態度，南韓外交部長朴振27日在外媒記者懇談會時便表示，尚未決定南韓是否應加入Chip 4。

報導指出，南韓政府在官方說法時並未正式使用Chip 4一詞，因為南韓不認為Chip 4是具有強大約束力的同盟型態合作機制，南韓政府甚至強烈呼籲美國，應向荷蘭等在半導體領域具強大競爭力國家開放加入Chip 4的門戶，以求抹去是否排除特定國家的質疑聲浪。

▲▼南韓外長朴振27日在記者會表示，目前尚未決定是否加入Chip 4。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓外長朴振27日在記者會表示，目前尚未決定是否加入Chip 4。（圖／達志影像／美聯社）

朴振於27日表示，「媒體在報導時經常稱呼為『Chip 4同盟』，其實這僅是為了半導體生產、研發國家之間而成立的合作機制。以韓國立場來看，目前還未決定是否加入Chip 4，就算韓國加入Chip 4，應以韓國本身的利益去做考量，而非是為了（在半導體供應鏈上）排除特定國家。」

南韓在美中兩大國半導體供應鏈的競爭之間，處於必須「兩者擇一」的夾縫之中，對於尹錫悅政府而言，不僅一方面需考量持續強化南韓與美國之間的經濟安保合作，一方面又需安撫中國，力圖彌補自從朴槿惠政府引進美國薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈）而招致北京當局實施限韓令後，南韓在中國面臨的經濟損失。

韓媒《紐西斯通訊社》認為，在外交路線上明顯親美的尹錫悅政府，之所以始終無法針對是否加入美國所主導的Chip 4給出明確答覆，很大的原因在於中國目前的半導體技術雖然暫時未能取代南韓，但南韓對中國輸出的半導體，占半導體總出口量的6成，若加入Chip 4而激怒北京當局，恐招致北京當局實施的經濟報復。

中國官媒《環球時報》就曾於21日的報導指出，「南韓若加入Chip 4，等於是商業性自殺！」

▲▼三星電子6月30日宣布，搶先台積電生產3奈米晶片。（圖／路透）

▲三星電子6月30日宣布，搶先台積電生產3奈米晶片。（圖／路透）

根據《韓聯社》，美國國務院政務國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）於26日起進行長達3天2夜的訪韓行程，與南韓外交部第2次長李度勳（이도훈）面談，雙方針對Chip 4、美韓經濟關係、經濟安保、地區與全球合作等議題交換意見。

另外，隨著美國參眾兩院先後通過「晶片法案」（CHIPS-plus，Chips and Science act），預估計畫在美投資設立半導體廠的台灣台積電（TSMC）、南韓三星電子、英特爾等皆能受惠。不過，由於該法案限制獲美援助的企業不得在中國設廠投資，因此法案恐讓南韓企業在中國境內的事業受到打擊，其中三星電子、SK海力士在中國的銷售成績各占超過30%。

►搶先台積電！韓三星電子量產「3奈米晶片」稱霸全球　承諾改善良率

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