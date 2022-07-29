林佳龍批新北社宅掛零「侯友宜不積極」　城鄉局怒斥：不要總是狀況外

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長提名人林佳龍日前指出，新北社會住宅進度為零，目前有的都是中央蓋的，更直指「侯友宜就是不積極」。對此，新北城鄉發展局長黃國峰痛斥林佳龍真是狀況外，林佳龍應多花時間了解新北市政，不要總是狀況外。

黃國峰無奈表示，社會住宅議題備受關注，中央地方合作愉快，長期規劃共同打造4.5萬戶社宅，已遠超過原先中央於新北設定目標3.3萬戶，雖可理解林參選人藉此搏求版面，但發言內容越來越荒腔走板、失去格局。

黃國峰澄清表示，新北社宅無論是已落成招租的數量、正在興建中的數量、未來預計供給的總量，在六都之中都屬排名在前，他強調，國家財源均由納稅而來，都是人民的錢，中央補助地方財源不是「施捨」更非「恩庇」，奉勸林參選人要有格局，不要老是狀況外，中央及地方攜手合作，造福新北市民才是最重要的。

▲新北社宅狀況。（圖／新北市府城鄉局提供）

針對林佳龍提出結合捷運開發蓋社宅一事，黃國峰指出，新北針對捷運場站開發議題，早在三年之前配核都更三箭政策，兩階段進行「變更新北市捷運及鐵路場站周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點」，擴及轄內56個場站適用，樂見林參選人贊同以捷運為骨幹、結合都市更新及整體開發手段的翻轉策略，新北市政府不僅已從都市計畫層面著手、更是逐步實現當中，捷運及鐵路場站週邊的已有174件開發案，並有10處捷運開發區，共計將引進652億投資規模、創造2.2萬個就業機會，並回饋包含公共托育中心、公共托老中心、社會住宅等公益設施與空間。

▲新北社宅狀況。（圖／新北市府城鄉局提供）

黃國峰強調，社會住宅是穩健、持續且長期的政策，新北市一直持續多元興辦累積社會住宅存量，在地方政府有限的土地及資源下，透過容積獎勵、公有地都更分回、多元社福社宅、整體開發取得等多元途徑取得社宅資源，規劃自行興辦部分已達到2萬戶；而新北境內與中央合作興辦達到4.5萬戶，已超過行政院於111年4月核定「社會住宅興辦計畫」於新北設定目標3.3萬戶，加上租金補貼3.2萬戶及包租代管8000戶，共計可服務8.5萬戶的新北市民。

黃國峰說，社宅不僅只是建築，新北市政府更重視社宅品質及內涵，社宅硬體方面的品質除了囊括多個獎項肯定，更陸續規劃了全國首創的青銀共居、老屋換居、合作共居、導入全齡服務等措施，在疫情期間更能多元彈性運用，轉作為醫護休息站使用，創造質量兼具的社會住宅。

