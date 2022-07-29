快訊／陳時中公布12行政區後援會長　赫見柯文哲昔日愛將邱豐光

▲陳時中公布12區後援會長。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，首都台北市一役備受各界關注。民進黨參選人陳時中29日舉行記者會，公布台北市12行政區後援會的會長，強化與基層的互動。其中，在信義區的部分，找來過去與現任市長柯文哲互動不錯的前警察局長邱豐光出任。

根據陳時中團隊規劃，競選辦公室主委由前副總統陳建仁出任，後援會總會長 由小英會全國聯會長顏志發出任，後援會副總會長由台北市小英之友會總會長陳茂仁擔任。

其餘各選區後援會長部分，士林為侯勝茂、北投為黃金舜、內湖為徐煥清、南港為丁其源、松山為蘇文玉、信義為邱豐光、大安為潘永寧、文山為高靖秋、中山為陳潮宗、大同為廖武治、萬華為賴正時、中正為蔡天啟。

陳時中致詞時說，今天要介紹我們的後援會的會長，整體選舉是從不捨出發，看到台北的停滯，希望台北能夠繼續進步，所以就呼朋引伴，志同道合的各區後援會、在地頭人都出來幫助我，希望我選舉能選好。

陳時中表示，地方的頭人站出來幫忙，覺得我們需要進步，他們要把地方的需要、感受到的需求，來跟我講，「以後各分區會長就是我的分身」，一方面要把地方意見跟我講，然後跟管媽很多的專家大家一起來討論。另一方面，討論的東西、結果、想法，跟各分區的市民做討論。

陳時中說，相信以後的主委、後援會長、分區的會長幫忙，這次選舉一定能夠選得很精彩，能夠把台北帶到另外一個境界，希望台北更好、台灣共好，把台北帶到世界的舞台。