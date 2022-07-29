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快訊／蘇煥智參選台北市長最新聲明！　「縱使艱困也要像唐吉軻德」

▲▼蘇煥智參選台北市長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇煥智參選台北市長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市選戰不只藍綠白三腳督、無黨籍人權律師童文薰，台灣維新召集人蘇煥智28日也宣布自己將參選台北市長，並於29日舉行記者會說明。蘇煥智表示，這次以「沈淪後提升」為理念，縱使知道參選所面對情況很艱困，也要像唐吉軻德般，負使命感為台北市青年發聲。

蘇煥智參選聲明如下：

宣布參選台北市長，這是一個很艱難的決定！畢竟在藍綠白三大黨都有強棒參選下，還有多少空間？面臨的可能不祇是選不上的問題而已，可能票數還會很難看的危險。

但想到台灣年青人面臨的困境、不婚不生少子化將造成台灣社會、經濟崩塌，台灣沒有未來！而中壯年三明治的壓力、老年面臨的長照困境；做為一位從1977年大學時期就投入台灣民主運動者，回首民主歷程，深深覺得把這樣的台灣交給下一代，真的是對不起他們。

於是「解決青年困摬、搶救少子化」的理想，與選戰現實困境、及內人強烈反對壓力，在過去三個月不斷的膠著拉扯！最後我選擇對歷史負責，再做一次「唐吉歌德」！為什麼要選擇在台北參選呢？作為一個老北漂青年，我深知台北是全國青年、中壯年居住困境最嚴重的地方。買不起房子、房租又貴，許多人被迫遷離台北市。台北市的人口從2015年的270.4萬人，到2022年5月底祇剩下247萬人。短短不到7年間減少了23.4萬人。

解決青年困境及已經病入膏肓的全世界最低的出生率，台灣必須採取更迅猛的策略：

一、落實「0-6歲小孩國家養」，成為全國示範：

行政院為推動「0-6歲國家一起養」，自今年8月起育兒津貼從3500元/月提高到5000元/月，2022年預計花800億元，2023年預計花1千億元。
台北市是全國財政最好的城市，應該可以明確宣布落實「0-6歲小孩國家養」的政策。

二、台北居住正義五大對策：

台北房屋太貴買不起、租不起，才是造成年輕人不婚不生的關鍵。而且也是台北七年人口減少23.4萬的原因。搶救少子化，解決青年困難的關鍵，就是要他們在台北住得起，而且可以安心住。
目前行政院推動的租金補貼4年1200億及8年300億的包租代管都是圖利財團房東稅率累退的不義政策，不能真正解決居住人權，這一次我要特別提出解決台北市居住正義五大對策：
（一）實施空屋稅，使囤房者釋出空屋，增加供給降低租金，也促進房價合理化。
（二）擴大囤房稅率，降低囤房誘因，讓房價合理化；也促使投資資金不要綁死在不動產，引導朝向創新產業投資，以振興台灣經濟。
（三）房屋租賃市場全面登錄透明化，減少租賃地下經濟，促進不動產租賃產業健全化。
（四）實施租金管制法，避免屋主濫漲租金，讓更多小企業特色小商家可以留在台北市繼續經營。
（五）公家土地（特別是國防部非軍用土地）不應該帶頭炒作土地，這些土地應該優先做社會住宅。如果我當選台北市長，我會善用行政院會此一平台，讓台北市的國有土地、特別是國防部非軍用土地，能夠做社會住宅來照顧已結婚有小孩的青年朋友。

三、讓年輕人擺脫低薪，台北應成為台灣電影振興的火車頭：

台北是人才濟濟、人文薈萃、資金充沛的地方，尤其是許多優秀創新的年輕人滙集之地。台北應該超越歷史歧見，成為台灣人及海內外愛好自由民主人士（包括華人朋友）的文化創意中心。
電影是一個綜合藝術，是國家文化創意重中之重的產業，也是台灣品牌高值化關鍵性的產業，也是台灣年輕人擺脫低薪，非常關鍵的策略。
所以我主張：
（一）中正紀念堂應該超越歷史結合週邊的文化展館轉型成為台灣的電影創作園區。
（二）台北市政府應該提出最少一千億元的台灣電影創投基金，來徹底振興台灣的電影產業，期待台灣的電影產業能夠儘快追上韓國。一千億的電影創投基金，希望能夠使中央政府也能相對提出1-2千億元的創投基金，再吸引民間相對的投資，希望能夠為台灣電影產業振興募集4-6千億元的電影創投基金。

四、台北更國際化，應仿效東京、倫敦、巴黎、柏林、首爾的雙層治理模式：

台北應更國際化、更具國際競爭力的城市。市政府應該更集中在重要事項，尤其在全球化國際化的時代。應該把地方服務及維持事項，充分授權分權給12個區公所。這樣才能1+12部機械分工，一起動起來。
台北人才濟濟，但缺乏參與地方公共事務的環境。所以我們主張：
（一）應該應仿效東京、倫敦、巴黎、柏林，雙層治理模式，讓12個區恢復區自治。如此應該更能讓各區充分充分發揮地方的特色，充分體現社區主義，讓各區居民有更多民主參與的機制。
（二）在恢復區自治的前提下，推動北北基整合為一個大台北都。讓台北真正成為國際的台北，成為可以跟東京、首爾、新加坡，並駕齊驅的國際大城市。

五、台北需要的是一位傾聽民意、包容多元的市長：

台北人才濟濟，創意無限、資金豐沛，要成為一個創新的國際城市並不困難。要成為台灣文藝振興的火車頭，需要領導的市長是一個傾聽的市長，是一個鼓勵不同意見、欣賞不同意見的市長。而不是一個動不動要打壓不同意見的市長，例如要將詹長權、蘇偉碩移送法辦。或者當郭台銘要捐BNT疫苗時，政府還處處刁難的官僚政府。

六、結語：

最後希望我的參選，能夠跳脫藍綠白意識型態的對抗，讓台灣的青年困境，少子化的國安危機得到各主要政黨及社會各界的的重視。共同為我們的下一代而努力！而對於完全執政，卻完全沉淪的執政黨；無視民主程序，提名抄襲者還舉黨被迫硬拗！該是徹底檢討反省的時候，真的要讓台灣繼續沉淪嗎？

希望我的參選，能夠重新召喚台灣民主運動的初心，滙集改革的能量，共同邁向提升，深化民主改革的台灣維新運動。回歸人民優先，清廉、勤政、愛鄉土的基本精神。

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關鍵字：

蘇煥智2022九合一大選2022台北市長

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