　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩公布全新發言人團隊！「最美主持人」入列　平均27.2歲

▲▼柯志恩競選辦公室發言人團發布記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩競選辦公室發言人團發布記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（29日）上午召開記者會，對外正式公佈全新發言人團隊，團隊年齡平均只有27.2歲，最小的年僅21歲的大學生，是目前六都市長參選人當中，最年輕的發言人團隊。其中，團隊成員還包含素有「最美主持人」之稱的李明璇，以營造年輕、活力、清新的競選團隊陣容，為接下來的選戰提供更多的創意與新意。

▲▼柯志恩競選辦公室發言人團發布記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩表示，發言人團隊成員每一位都和高雄有深度淵源，不是高雄在地子弟，就是曾在高雄就學成長的「南漂子弟」。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩今公布全新發言人團隊，除了早已公布的發言人團總召陳麗娜之外，今日再新增21歲的台北大學公共行政系四年級大學生黃騰憲，過去於國家政策研究基金會服務的27歲孫玉霖，前國民黨青年團總團長、前高雄市黨部發言人的28歲呂謦煒，曾擔任郝龍斌和馬英九幕僚，過去也是智庫研究員的31歲陳冠安，以及有「最美主持人」之稱的29歲李明璇。

柯志恩指出，團隊成員裡，每一位都和高雄有深度淵源，不是高雄在地子弟，就是曾在高雄就學成長的「南漂子弟」。團隊年齡平均只有27.2歲，最小的年僅21歲的大學生，是目前六都市長參選人當中，最年輕的發言人團隊。

▲▼柯志恩公布全新發言人團隊！「最美主持人」入列，平均27.2歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩全新發言人團隊，團隊年齡平均只有27.2歲，最小的年僅21歲的大學生，是目前六都市長參選人當中，最年輕的發言人團隊。（圖／記者賴文萱翻攝）

全新發言人團隊成員在地域分布上，有原市區出身、也有原縣區，有北高雄，也有南高雄。柯志恩說，這群發言人不僅年輕、背景多元、學經歷亮眼，而且多是無背景的青年、幕僚出身，就是這組發言人團隊的特色。

柯志恩強調，這些發言人長期關注各面向的政策議題，包括學權、國際、社福、勞權、多元族群、居住正義、動保、觀光、兒少、教育，更希望能為團隊爭取到許多中間、年輕選民的認同和支持。

最後，柯志恩說，雖然已經接受徵召一個月，但是因為之前確診隔離的緣故，所以時間非常緊迫；她目前早上6、7點都會去公園、市場向市民自我介紹與互動，所以相信再給她多一點時間，高雄市民一定會更認識她並認同她對於高雄市的規劃。

另外，前副市長李四川因為目前在民間企業工作，所以無法時常出現在高雄，但柯志恩說，她與李四川一直都保持非常密切的聯繫，強調李四川未來當然會在適當的時間來幫忙、支持，大家敬請期待。

▲▼柯志恩公布全新發言人團隊！「最美主持人」入列，平均27.2歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩競選辦公室發言人團發布記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩全新發言人個人履歷

黃騰憲，出生高雄岡山，21歲，台北大學公共行政系四年級，是發言人團隊裡最年輕的成員。過去在學生自治圈相當活躍，擔任過學生議會議長。沒有任何政治背景，家庭甚至偏綠，但在2020年參與國民黨營隊後，在公共事務參與上表現相當亮眼。他的加入，不只能為團隊注入年輕活力，更可以帶入千禧年世代、9年級生的嶄新思維。

孫玉霖，27歲，畢業於高雄的中山大學政治經濟學系，研究所就讀英國華威大學與新加坡南洋理工大學雙碩士，主修國際政治與戰略研究。過去於國家政策研究基金會服務，主要負責趨勢數據分析與政策研擬。他的加入，可望以在地經驗，結合國際視野，讓世界走進高雄、高雄走向世界，強化團隊的國際視角。在競選團隊主要協助隨行發言以及議題溝通。

呂謦煒，出身高雄小港，28歲，台灣大學政治系畢業，前國民黨青年團總團長、前高雄市黨部發言人，擁有豐富的中央歷練與高雄在地經驗。並且出身於低收入家庭，因此相當關懷弱勢族群，關注高雄的社會福利、勞權與交通議題，希望能為團隊帶來苦民所苦的基層視角。

陳冠安，31歲，大學畢業於國立高雄大學政治法律系，研究所就讀台灣大學政治學研究所，曾分別擔任過郝龍斌和馬英九的幕僚，過去也是智庫研究員、國民黨青年部主任、電商中心執行長，現為江啟臣辦公室特助、啟思民本基金會副執行長。這次將在團隊提供青年、新媒體與政策議題上的協助。過去在智庫與黨部時期，針對多元族群、居住正義和動保議題也有著墨。讓高雄成為多元共榮、宜居的友善城市。

李明璇，29歲，廣播節目主持人、前高雄市政府市政顧問、國民黨中央發言人、文傳會副主委。從小在高雄三民區長大，大學北漂讀書。由於家裡經營旅行社，因此也和柯志恩一樣，擁有走訪世界各國的經驗，明璇相當希望高雄能成為青年願意返鄉落地生根的國際性觀光大城市，未來不再是談北漂，而是談南漂。除了國際和觀光議題外，由於今年也剛喜獲女兒小愛比，因此也能提供新手媽咪的視角，為團隊帶來育兒、公托幼教的政策發想。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
傳林智堅將「放棄」學位！專家：沒有這種方式　台大回應了
季芹破尺度脫了！　解放泳衣「超兇上圍」
台積電出事了？外媒爆：被迫急飛美日喬供應鏈　影響千億美元擴廠
離譜畫面曝！　BMW男疑開自動駕駛全車爽睡
誰先拜喬不攏！萬華、新莊11煞鬼門一開就約戰　BMW被砸爛
快訊／陳時中公布12行政區後援會長　赫見邱豐光入列
創刊20年《科學人》紙本雜誌將停刊　發行人：虧損不斷擴大
快訊／蘇煥智正式宣布參選台北市長！　政策曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳建仁讚陳時中像「老虎」　北市府會更加了解市民需要

內湖交通就是爛　陳時中直指黃珊珊：議員當這麼久也沒解決問題

林佳龍：侯友宜每次都說做好每一天　應承諾「做滿4年」

延後與林智堅合體競選？陳時中：大家都在同一條船上

林佳龍批新北社宅掛零「侯友宜不積極」　城鄉局怒斥：不要總是狀況外

正妹主播將出任高市府發言人！　陳其邁證實：歡迎高雄女孩回家

快訊／蘇煥智：民進黨收割民主運動　林智堅論文門「黑白顛倒」

缺席台大學倫會　林智堅卻願寫6千字聲明！鄉民酸爆：不敢被問

快訊／陳時中公布12行政區後援會長　赫見柯文哲昔日愛將邱豐光

馮光遠開戰高嘉瑜！貼文被警告　諷：林秉樞下重手「是憂慮愛情」

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

楊超越時隔２年再跳「101主題曲」 笑喊「重操舊業」：根本公開處刑

陳建仁讚陳時中像「老虎」　北市府會更加了解市民需要

內湖交通就是爛　陳時中直指黃珊珊：議員當這麼久也沒解決問題

林佳龍：侯友宜每次都說做好每一天　應承諾「做滿4年」

延後與林智堅合體競選？陳時中：大家都在同一條船上

林佳龍批新北社宅掛零「侯友宜不積極」　城鄉局怒斥：不要總是狀況外

正妹主播將出任高市府發言人！　陳其邁證實：歡迎高雄女孩回家

快訊／蘇煥智：民進黨收割民主運動　林智堅論文門「黑白顛倒」

缺席台大學倫會　林智堅卻願寫6千字聲明！鄉民酸爆：不敢被問

快訊／陳時中公布12行政區後援會長　赫見柯文哲昔日愛將邱豐光

馮光遠開戰高嘉瑜！貼文被警告　諷：林秉樞下重手「是憂慮愛情」

陳建仁讚陳時中像「老虎」　北市府會更加了解市民需要

曾遭批「到底會不會演戲」！小煜劇場磨練6年：自信心一再被摧毀

元本山海苔新口味開箱實測　養生概念零食超涮嘴！

奧運金牌的背後推手　陳宏麟打造羽球黃金男雙

天梭T-Touch Connect Solar智慧錶內外兼具　伴廖科溢行遍天下

公務員也上榜！　創業家揭「3類工作」別碰：越賺越窮

內湖交通就是爛　陳時中直指黃珊珊：議員當這麼久也沒解決問題

快來放閃！隔著口罩親10秒「雙人5折玩水樂園」　還能免費吃冰棒

殯葬大亨被抓包！12年爛尾樓抵3.5億債　朱國榮爽撈1.4億遭起訴

林佳龍：侯友宜每次都說做好每一天　應承諾「做滿4年」

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

政治熱門新聞

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

正妹主播將出任高市府發言人　爆柯文哲搶輸陳其邁

憂林智堅論文風暴燒不停　總統官邸開會定調「全黨救一人」

晚上11點好兄弟出關！他曝鬼門開6禁忌　「真的母湯鐵齒」

快訊／蘇煥智參選台北市長最新聲明：縱使艱困也要像唐吉軻德

官邸會中林智堅坦言接受「換堅」？　民進黨澄清：週三他未前往官邸

民進黨「僅2立委」發文挺林智堅　他喊：事情大條

大學教授打臉林智堅競辦稱論文原創

進官邸討論「論文門」怎滅火？　林智堅辦公室：是向總統報告來龍去脈

快訊／陳時中公布12行政區後援會長　赫見邱豐光入列

林智堅論文門5回應　李艷秋列5搞笑重點：民進黨的多重宇宙

高嘉瑜拋「一屍五命」為了幫好姐妹？　周玉蔻嗆該開除

時代力量爆：新竹棒球場560萬開幕標案由國小「代辦」

竹市爭取WBC世界棒球經典賽　高虹安嘆恐泡湯

更多熱門

相關新聞

快訊／陳時中公布12行政區後援會長　赫見邱豐光入列

快訊／陳時中公布12行政區後援會長　赫見邱豐光入列

2022年底選戰腳步接近，首都台北市一役備受各界關注。民進黨參選人陳時中29日舉行記者會，公布台北市12行政區後援會的會長，強化與基層的互動。其中，在信義區的部分，找來過去與現任市長柯文哲互動不錯的前警察局長邱豐光出任。

快訊／蘇煥智參選台北市長最新聲明：縱使艱困也要像唐吉軻德

快訊／蘇煥智參選台北市長最新聲明：縱使艱困也要像唐吉軻德

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

大學教授打臉林智堅競辦稱論文原創

大學教授打臉林智堅競辦稱論文原創

林智堅論文門5回應　李艷秋列5搞笑重點：民進黨的多重宇宙

林智堅論文門5回應　李艷秋列5搞笑重點：民進黨的多重宇宙

關鍵字：

柯志恩高雄市長國民黨2022九合一大選2022高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

MIRROR紅館重大意外！主辦方道歉

台中「流鶯大樓」直擊！　大白天低胸女徘徊騎樓

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

「桑達」順季風環流北轉　今起全台降溫大雷雨

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面