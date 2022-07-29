柯志恩公布全新發言人團隊！「最美主持人」入列　平均27.2歲

▲柯志恩競選辦公室發言人團發布記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（29日）上午召開記者會，對外正式公佈全新發言人團隊，團隊年齡平均只有27.2歲，最小的年僅21歲的大學生，是目前六都市長參選人當中，最年輕的發言人團隊。其中，團隊成員還包含素有「最美主持人」之稱的李明璇，以營造年輕、活力、清新的競選團隊陣容，為接下來的選戰提供更多的創意與新意。

▲柯志恩表示，發言人團隊成員每一位都和高雄有深度淵源，不是高雄在地子弟，就是曾在高雄就學成長的「南漂子弟」。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩今公布全新發言人團隊，除了早已公布的發言人團總召陳麗娜之外，今日再新增21歲的台北大學公共行政系四年級大學生黃騰憲，過去於國家政策研究基金會服務的27歲孫玉霖，前國民黨青年團總團長、前高雄市黨部發言人的28歲呂謦煒，曾擔任郝龍斌和馬英九幕僚，過去也是智庫研究員的31歲陳冠安，以及有「最美主持人」之稱的29歲李明璇。

柯志恩指出，團隊成員裡，每一位都和高雄有深度淵源，不是高雄在地子弟，就是曾在高雄就學成長的「南漂子弟」。團隊年齡平均只有27.2歲，最小的年僅21歲的大學生，是目前六都市長參選人當中，最年輕的發言人團隊。

▲柯志恩全新發言人團隊，團隊年齡平均只有27.2歲，最小的年僅21歲的大學生，是目前六都市長參選人當中，最年輕的發言人團隊。（圖／記者賴文萱翻攝）

全新發言人團隊成員在地域分布上，有原市區出身、也有原縣區，有北高雄，也有南高雄。柯志恩說，這群發言人不僅年輕、背景多元、學經歷亮眼，而且多是無背景的青年、幕僚出身，就是這組發言人團隊的特色。

柯志恩強調，這些發言人長期關注各面向的政策議題，包括學權、國際、社福、勞權、多元族群、居住正義、動保、觀光、兒少、教育，更希望能為團隊爭取到許多中間、年輕選民的認同和支持。

最後，柯志恩說，雖然已經接受徵召一個月，但是因為之前確診隔離的緣故，所以時間非常緊迫；她目前早上6、7點都會去公園、市場向市民自我介紹與互動，所以相信再給她多一點時間，高雄市民一定會更認識她並認同她對於高雄市的規劃。

另外，前副市長李四川因為目前在民間企業工作，所以無法時常出現在高雄，但柯志恩說，她與李四川一直都保持非常密切的聯繫，強調李四川未來當然會在適當的時間來幫忙、支持，大家敬請期待。





▲柯志恩競選辦公室發言人團發布記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩全新發言人個人履歷

黃騰憲，出生高雄岡山，21歲，台北大學公共行政系四年級，是發言人團隊裡最年輕的成員。過去在學生自治圈相當活躍，擔任過學生議會議長。沒有任何政治背景，家庭甚至偏綠，但在2020年參與國民黨營隊後，在公共事務參與上表現相當亮眼。他的加入，不只能為團隊注入年輕活力，更可以帶入千禧年世代、9年級生的嶄新思維。

孫玉霖，27歲，畢業於高雄的中山大學政治經濟學系，研究所就讀英國華威大學與新加坡南洋理工大學雙碩士，主修國際政治與戰略研究。過去於國家政策研究基金會服務，主要負責趨勢數據分析與政策研擬。他的加入，可望以在地經驗，結合國際視野，讓世界走進高雄、高雄走向世界，強化團隊的國際視角。在競選團隊主要協助隨行發言以及議題溝通。

呂謦煒，出身高雄小港，28歲，台灣大學政治系畢業，前國民黨青年團總團長、前高雄市黨部發言人，擁有豐富的中央歷練與高雄在地經驗。並且出身於低收入家庭，因此相當關懷弱勢族群，關注高雄的社會福利、勞權與交通議題，希望能為團隊帶來苦民所苦的基層視角。

陳冠安，31歲，大學畢業於國立高雄大學政治法律系，研究所就讀台灣大學政治學研究所，曾分別擔任過郝龍斌和馬英九的幕僚，過去也是智庫研究員、國民黨青年部主任、電商中心執行長，現為江啟臣辦公室特助、啟思民本基金會副執行長。這次將在團隊提供青年、新媒體與政策議題上的協助。過去在智庫與黨部時期，針對多元族群、居住正義和動保議題也有著墨。讓高雄成為多元共榮、宜居的友善城市。

李明璇，29歲，廣播節目主持人、前高雄市政府市政顧問、國民黨中央發言人、文傳會副主委。從小在高雄三民區長大，大學北漂讀書。由於家裡經營旅行社，因此也和柯志恩一樣，擁有走訪世界各國的經驗，明璇相當希望高雄能成為青年願意返鄉落地生根的國際性觀光大城市，未來不再是談北漂，而是談南漂。除了國際和觀光議題外，由於今年也剛喜獲女兒小愛比，因此也能提供新手媽咪的視角，為團隊帶來育兒、公托幼教的政策發想。