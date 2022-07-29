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快訊／蘇煥智：民進黨收割民主運動　林智堅論文門「黑白顛倒」

▲▼蘇煥智參選台北市長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇煥智宣布參選台北市長。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

前台南縣長蘇煥智今（29日）舉行記者會，宣布投入台北市長選舉，盼重新召喚台灣民主運動的初心，回歸人民優先、清廉勤政愛鄉土的基本精神。他並隔空批評民進黨台北市長參選人陳時中說，「為了人民生命都可以刁難的人來當市長，現在還沒當市長就當超級明星這樣走動了」；又暗酸桃園市長參選人林智堅說，「論文抄襲的人都可以被提名，你說這個有沒有沈淪啊？黑白顛倒！」

蘇煥智今天上午舉行記者會宣布參選台北市長，包括台灣民意基金會董事長游盈隆、反萊豬醫師蘇偉碩之妻王文心均與會相挺。蘇說，坦白講決定參選是非常艱困的決定，他陷入長考已經2、3個月，昨天宣布參選後，也接到「勸阻」的電話，大家很擔心可能會比過去宋楚瑜選的狀況還糟糕，不只擔心選不上，也擔心選票很難看。

不過，蘇煥智表示，為了提出當代青年面臨困境的解決方案，他決定要扛下這個時代「唐吉軻德」的責任，投入這場選戰，為歷史及土地負起責任。他透露，向太太報告這個決定之後，太太說下個禮拜就要回南部了。

蘇煥智自稱，他跟總統蔡英文一樣，是一名「老北漂青年」，現在台灣面臨大學教授買不起房子的狀況，只能搬到新店、新莊、林口等地，因此他決定要參選，解決這些困境。他說，台北市從台北市長柯文哲上任後，人口從270.4萬減少至247萬，足足少了23.4萬人，因此他提出「0到6歲國家養」、「台北居住正義五大對策」、「年輕人擺脫低薪」、「更國際化」等政策主張。

舉例來說，蘇偉碩提出，應該課徵「空屋稅」、擴大「囤房稅」、建立「租賃市場全面登錄」、「租金管制法」、「公有土地優先蓋社會住宅」等機制，讓年輕人可以留在台北市努力；另對於中正紀念堂轉型議題，蘇說，應該把中正紀念堂轉型成「台灣電影創作園區」，中央政府、台北市政府至少都要分別出1000億的創投基金來拍電影，藉此發展影視產業，還可以解決台灣低薪的問題。

蘇煥智並批評民進黨說，過去民進黨為了瘦肉精的議題，請蘇偉碩夫妻當顧問，結果後來改變立場了，所以蘇偉碩被移送法辦，當時主責者就是陳時中，「一個反對科學探索、用刑責打壓的指揮官，台北市的創意會發展嗎？」他直指，現在醫界的人都「閉嘴了」，不然就是建議了老半天沒有人理。

蘇煥智說，這次跳出來參選，就是宣告「拒絕沈淪」，並批評民進黨是「民主運動的收割者」，應該在今年選舉透過選票宣告：拒絕沈淪，回到民主的初心，追求初心，「民進黨這樣的硬凹，把台灣的善良誠實都摧毀了！」

▲▼蘇煥智參選台北市長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：

蘇煥智2022九合一大選2022台北市長

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