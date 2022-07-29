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快訊／高雄船廠感染源在社區？　指揮中心14:00說明

▲▼指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/29）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。高雄船廠員工成為本土第二例社區BA.5，目前定序結果，其2名小孩都是感染BA.5，確定為家庭群聚，但是職場定序方面，部分人定序為BA.2，還有2人定序中，初步評估可能是來自社區還有沒發現的感染源，後續調查情況預期記者會中說明。

醫療應變組副組長羅一鈞25日說明，第二例本土社區BA.5個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，先前於5月中旬曾經確診，7月中再次出現症狀，快篩、PCR皆陽性，因重複感染送基因定序，驗出BA.5。

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27日其2名家人定序出BA.5，確定為家庭群聚，至於職場方面，根據28日最新調查，第一波採檢10人驗出陽性，有7人進行定序，4人為BA.2，另3人病毒量無法完成定序；第二波採檢驗出4人陽性，因為Ct值偏高，也懷疑是舊案，目前採2名Ct值較低者定序中。

隨著職場接觸者定序出爐，羅一鈞昨表示，該案確定有家庭群聚，職場接觸者反而是BA.2，「職場來的可能性降低」，比較懷疑是社區還沒發現的感染源。

羅一鈞也提到，目前隨著國際疫情升溫、檢疫措施調整，確實可能會有變異株進入社區，目前絕大部分本土個案仍以BA.2為主，相關監測與適度疫調與瞭解傳播鏈，主要是協助掌握各區域演變與傳播狀況，另也瞭解有無特殊大規模傳播可能性，高雄目前尚未有BA.5人數眾多傳播，而且職場也驗出與BA.5不同的病毒株。

此外，目前相關個案多為無症狀或者輕症，重症率、致死率沒有比之前提生，初步仍維持既有防疫措施，沒有打算進一步加嚴去防範擴散。

根據指揮中心統計，BA.5累計11例本土個案，包含4例為社區感染（3人為同起家庭群聚），其餘7人都是接機感染。

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