守台灣2年！護理師收「防疫獎金」曬帳戶圖　金額曝眾傻：有夠慘

▲疫情爆發讓醫護人員累壞。（圖／記者李忠憲攝）

記者施怡妏／綜合報導

新冠疫情自爆發以來，醫護人員站在第一線守護台灣，長時間穿戴防護裝備、冒著生命危險接觸疑似病例，更承受著巨大的身心壓力，但他們依舊堅守在崗位上，一名護理師透露，疫情生活讓他的生活一團亂，也因此染疫，15日終於收到防疫獎金，上個月也有領到，貼文曝光，不少網友心疼直呼「太少了吧！」

該名護理師在PTT發文，「噢耶！醫護防疫獎金發下來了！」受到新冠疫情的影響，每天工作忙翻天，生活作息也亂掉，甚至還不慎染疫，「今天公告有防疫獎金，大家都有份，打開手機，真的有一筆錢匯進來」，並透露上個月也有領到，「在這拼死拼活的生活中，用健康的身體和健康的肝，換來了一點溫腥（馨）」。

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▲他貼出防疫獎金，兩個月共領到1萬4800元。（圖／翻攝自PTT）

他也貼出交易明細表，這個月的防疫獎金是9800元，上個月則是領了5000元，兩個月共領到1萬4800元，雖然拿到獎金很開心，不過金額跟他想的不太一樣，「我是覺得滿羞辱人的啦」。

貼文一出，許多人也認為太少了，而且拖到現在才發，「怎麼覺得有點少」、「還以為轉入3000萬」、「你辛苦兩年，領的比我一個月加班還少」、「也太晚發了」、「我女友端午獎金就超過了」、「搞這麼累才換這點錢，還遲發」、「我還以為是交易備註的數字金額，這一點要幹嘛」、「小黃司機拿得還比你多」、「小黃一個禮拜就有了，不愧是防疫英雄」。

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