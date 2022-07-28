身障女兒險遭鄰居性侵　母怒吼「你在幹什麼」噁男嚇到提褲落跑

▲桃園市湯姓男子2020年12月間見鄰居有身障女子獨自徘徊，竟趁機叫進屋內脫去衣褲性侵，剛好被女子母親開門撞見當場飆罵「你在幹什麼？」（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市湯姓男子前年12月間見女鄰居在門外徘徊，明知對方為身障人士，邀其進入屋內後以手指性侵得逞，正打算進行下一步時，被害人母親開門撞見怒斥「你在幹什麼？」湯男嚇得提褲落跑。桃園地院審理後，認定湯犯行明確，依乘機性交罪判處3年10月有期徒刑，全案還可上訴。

檢警調查，湯姓男子與有身障女子為鄰居關係，相識已逾十餘年，湯男明知女子有身心障礙缺陷，甚至常至湯男住處與小孩玩耍，於2020年12月2日下午，見女子獨自一人在其住處外徘徊，趁機邀請女子進入其住處，以手指性侵得逞。

湯男欲進一步時，被害人母親剛好開門尋找女兒，當場撞見湯將女兒衣物脫去，當場怒罵「你在幹什麼？」湯男見狀趕緊提褲落跑，女子母親隨後報警處理。

桃園地院審理時，湯否犯有何妨害性自主犯行，辯稱沒有脫女子的上衣與褲子，也沒有用手指觸碰或插入其下體。

法官認定，女子、女子母親與湯男是多年鄰居，女子常前往湯男住處與小孩玩耍，應無誣陷湯男必要；法官另勘驗現場監視畫面，湯男有示意要女子進屋，但沒多久女子媽媽出現找人，進入湯男住處時接連詢問「你在幹什麼」、「褲子都脫下來了」等語，音量大到連路邊監視器都錄到聲音，湯男當下未反駁自清，認定女子與母親的指控有理。

法官認為，湯男為逞一己色慾，利用已領有身障手冊女子心智缺陷趁機對其性交，嚴重戕害女子身心健康，且犯後否認亦未曾與女子達成和解，也未曾一句道歉，犯後態度非佳，審結依乘機性交罪判處3年10月有期徒刑，本案還可上訴。

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