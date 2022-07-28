彰化139線測速桿半年拍1萬張！將再增設測速器+聯合稽查

▲警政署派員到彰化139縣道現勘。（圖／翻攝自警政署官網）

記者唐詠絮／彰化報導

彰投139縣道死傷車禍不斷發生，光是彰化長達4公里轄區已設有2測速桿、6處機動測速，去年開出2萬8000多件超速違規，而今年光是上半年也開出1萬餘件，對此警政署長日前派專人南下邀集相關單位到現場勘查，發現要減少飆車壓車的最佳良策，就是要增加測速設備，並加上每月3次的聯合稽查，才能杜絕歪風。

依據彰化警方統計資料，139線在去年開出2萬8000多張超速罰單，今年上半年也有10936件超速違規，另有無照駕駛30件、現場認定改裝違規舉發6件。

▲彰化139縣道取締。（圖／彰化警方提供，以下同）

依據道交條例，超速違規將開罰1200元以上、2400元以下罰鍰，若以最低罰則1200元計算，今年該路段光是上半年的超速罰單就為彰化縣庫「貢獻」千萬。

警政署發出新聞稿指出，橫跨彰化及南投兩縣之台139號縣道，位於八卦山脈中，道路沿線綠樹成蔭，景色怡人，惟因該路段多彎道特性，近年來已成為中部地區機車騎士飆車、壓車的最佳道路，對該路段之交通秩序及安全駕駛儼然形成公共危害。

警政署指出，彰化縣警察局及南投縣政府警察局針對易肇事路段及時段精準執法，除設置4處固定桿式測速照相，另擇6處適當地點實施機動測速及守望勤務，於週末假日增加防制危險駕車巡邏勤務，遏止駕駛人違規情事，並責請兩局加強協調勤務作為及情資互通，俾能協同有效防處，以維護行車安全與順暢。

另外在暑假期間，警察局每月規劃會同監理及環保單位組成「監、警、環」聯合稽查小組，執行對噪音車及改裝車3次以上聯合稽查，並於本年度規劃採購移動式雷達測速照相結合噪音偵測之科技執法設備，以收嚇阻之效。