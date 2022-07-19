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摩鐵遇臨檢他「緊握拳頭」　真相是：千元大鈔包毒咖啡

▲桃園警分局18日晚間針對轄區酒店、摩鐵、KTV等場所進行擴大臨檢勤務，圖為警方勤前教育。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局18日晚間針對轄區酒店、摩鐵、KTV等場所進行擴大臨檢勤務，圖為警方勤前教育。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局18日晚上結合「暑期青春專案」執行擴大臨檢掃勤務，其中在轄區某汽車賓館臨檢時，發現3名男子神情緊張，3人辯稱是某工地工人，剛領薪水來摩鐵聊天唱歌紓壓，其中1人更緊握拳頭，員警請其張開拳頭赫然發現有張千元大鈔包著毒咖啡包，員警搜查後發現有2包毒咖啡包，全案依毒品危害管制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局18日晚間在轄區摩鐵臨檢時，3名工人開房間喝毒咖啡包被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局18日晚間在轄區摩鐵臨檢時，3名工人開房間喝毒咖啡包被查獲。

為淨化選前治安、維護社會秩序平穩，桃園警分局18日晚間，針對轄區內汽車旅館、摩鐵、酒店、KTV與網咖等青少年常聚集或易生事端場所臨檢勤務，由分局長黃富村率員警臨檢位於桃園區民光東路某摩鐵進行臨檢。

▲桃園警分局18日晚間在轄區摩鐵臨檢時，查獲3名男子涉嫌喝毒咖啡包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中某房間內有28歲張姓男子、28歲蔡姓男子與24歲楊姓男子3人，員警見3名男子擠在房間內質疑有異，3人辯稱是某工地同事，剛領薪水來摩鐵唱歌聊天紓壓，但員警察覺桌上馬克杯有咖啡粉末殘渣，3人聲稱要泡咖啡喝，因警察臨檢就把咖啡倒掉了，員警正覺得怪異，發現蔡姓男子緊握拳頭，員警請他攤開手掌，發現握著千元大鈔，內有毒品咖啡包，員警在現場查出共有毒咖啡包2包，毛重6.57公克，將3人帶回警局偵訊。

▲桃園警分局18日晚間針對轄區酒店、摩鐵、KTV等場所進行擴大臨檢勤務，圖為警方請客人出示證件核對身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局18日晚間針對轄區酒店、摩鐵、KTV等場所進行擴大臨檢勤務，圖為警方請客人出示證件核對身分。

桃園市警局局長許錫榮強調，警方將持續強化維護治安工作，要求業者落實「三不得兩通報」規定，若有聚眾鬥毆、酒後滋事或其他不法等情事，務必通知警方到場，以即時消弭處置，以避免事態擴大。

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