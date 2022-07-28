找替死鬼內幕曝！台人被販運柬緬僅10％脫身　賣友求生慘劇狂輪迴

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，逮捕東堂大哥李姓主嫌（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣黑幫配合柬埔寨、緬甸兩國黑幫詐騙集團在台灣操盤經以高薪誘騙單純民眾出國打工可短期致富，實則等同誘擄台灣人賣給兩國人蛇集團大發「賣台灣豬仔」黑心財；駭人聽聞的黑心產業遭經媒體披露後，警方比對台人出發前往兩國未歸的航班，赫然發現有數千人滯柬緬迄今下落不明。

台灣逆向輸出廉價勞力到柬緬的兩國跨境販運犯罪案情曝光，近日引發朝野譁然，民進黨籍原住民立委伍麗華指出，她近期也接到包含新竹縣尖石鄉、屏東縣獅子鄉、山地門鄉、台東縣部分偏鄉原民部落出現大批原住民男女青年誤信這些網路出國打工發大財廣告，出國後失蹤的大批陳情求助案件。



▲刑事局警方日前派員赴桃園機場攔下險赴柬埔寨的6位民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

為此立委伍麗華26日帶著原民部落眾多陳情檢舉案件，在立法院邀請包含外交部亞太司、警政署國際組、刑事局國際刑警科等機關高層，召開協調會研商救人對策，結果經初步比對、赫然發現這些失蹤原民部落的青年名單大多不在外交部、台灣刑事局國際刑警科的列管待援民單中。

民眾找上立法委員求助的現象、顯示柬、緬兩國人蛇集團早把觸手伸進台灣各地，警方及相關單位據此合理研判「台灣涉入跨境賣台灣豬仔的黑幫並非竹聯幫的單一堂口，儼然形成部分大型幫派、地方型角頭競相加入『拐騙賣豬』的黑心產業」



▲台灣黑幫以不實的高薪廣告騙民眾赴東南亞打工，實則把民眾當豬仔賣給當地黑幫。（圖／記者張君豪翻攝）

立委伍麗華指出，經她及助理訪談部分個案，發現不少失蹤個案並非被上述臉書、IG徵人廣告吸引，而是接到昔日同學好友撥打越洋電話，聲稱「在這邊打工很好賺，我存到錢要回台灣買房子」

尤有甚者，如果被害人不願出賣朋友，當地黑幫也會拿走被害人手機透過臉書、LINE發訊執行上述誘騙手段，透過話術讓被害人的親友上鉤，再透過台灣合作黑幫份子幫忙載運到機場赴柬緬兩國。

部分原民青年聽聞有賺錢持家機會怦然心動，加上「朋友」電話中鼎力推薦，並介紹在台灣可代辦機票住宿、核酸免疫證明一切出境手續的中間人，不少原民青年失慮誤判下，就此搭上賣豬仔班機，被賣到柬埔寨西港一去不返。

原民偏鄉的青壯年慘遭推坑遭黑幫賣豬仔，全台各部落村民突然失蹤的情況屢見不顯，伍麗華接到的陳情個案從數月前的個位數，到最近一兩個月猛然暴增到數十個案件！

據悉其中一個個案顯示：台東縣原民部落有5個同學慘遭好友電話推坑，一起赴柬失蹤。屏東縣山地門鄉也有一家三口懷著到東南亞掏金夢，離鄉背井迄今毫無音訊，她嚴重懷疑南部黑幫也涉入這場入山買豬仔、經營跨境販運的黑心產業。她已將情資轉給國際刑警科，希望救回深陷柬埔寨原民青年的可能辦法。



▲民進黨原民立委伍麗華日前收到多起原住民出國打工失蹤的求救陳情案件 。（圖／翻攝伍麗華臉書）

事實上、賣台灣豬發大財犯罪行為，並非台灣單一幫派堂口所為、而是黑幫逐利本色下，眾多地方黑幫競相加入這類誘騙台灣人出國賣身的惡劣犯罪，賣台灣豬犯罪目前仍在持續，也一點一滴侵蝕台灣國本；刑事局國際刑警科透過全球反詐騙救援組織GASO（Global Anti Scam Organization）及其他台灣民間在柬國當地力量、搶救回台的被害人透露「如果沒錢贖身，事實上有更惡劣的方法返台」

被害人揭露柬埔寨西港黑幫控制台人的邪惡手段：如果身陷該處台灣民眾想脫身，卻又付不出高額贖金，另一個回國方法，就是打電話誘騙更多台灣人到西港，行規是要騙3-5人，確定搭上飛機來頂替，黑幫就同意讓被害人返台，詐騙園區幫派恐內部資訊外洩，離開前會拿走被害人身上證件和手機，把人丟包在市區讓其自生自滅，部分台人均靠當地慈善團體、台商協助下向外交部求援後始得返台。

然而這根本就是違背人性的嚴苛試煉「你要選擇自己留下來被凌虐？還是找替死鬼來這裡當墊背、換取自己得以脫身」，問題是一般民眾能勸說、騙得過的多是自己至交好友、閨密姊妹淘、家族親友，被害人心有餘悸「柬浦寨西港詐騙特區根本就是人間煉獄。」更遑論更惡名昭彰、黑幫雇用叛軍高壓管理的緬甸妙瓦底KK園區。

據信目前慘遭信任友人推坑，出境抵柬緬掏金的台灣原民青年約有數十人，28日行政院例行舉辦〈防制人口販運及消除種族歧視協調會報〉透過跨部會邀集包含外交部、移民署、民航局、警政署、刑事局等業管機關擬定緊急應變計畫，將以宣導防堵、嚴打黑幫及研商救援三個面向進行，但被害人家屬最關心的仍是希冀政府伸出援手救人，但台柬並無邦交，台灣外交部連代表處都未設立，「賣台灣豬仔」風暴要如何畫上句點，仍待政府機關努力。



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