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恐怖販運絲路！傳2千台人遭「賣豬仔」囚柬緬　警啟專案跨國營救

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，把台灣民眾賣到柬緬等國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，科長李泱輯說明案情。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

曾經擔任國片「角頭」電影充當黑幫臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪，涉嫌勾結柬埔寨西哈努克港（Kampong Som、以下簡稱西港）詐騙園區的中國黑幫大老，在台灣當起人口販運「販豬仔」以招聘賭場工作人員、拍A片、商業客服等名義，以高月薪誘騙台灣男女民眾到柬埔寨當地。

幫派分子騙取台灣民眾信任，卻把台灣人賣給由該國西港區中國黑幫控制的人蛇集團，被迫賣身從事詐騙集團機房人員，刑事局國際刑警科獲報後，火速斬除台灣「販豬仔」主嫌李振豪等11人，並陸續救出準備出國的6名被害人。

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，把台灣民眾賣到柬緬等國。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，逮捕竹聯幫東堂李姓主嫌。

這起駭人聽聞的台灣跨國「賣豬仔」人口販運奇案才揭露，根據台灣外交部統計，類似台灣人被騙到柬埔寨、緬甸地區遭到凌虐剝削的陳情求助，光是到26日為止共有141件，被騙的台灣民眾身陷柬埔寨西港詐騙園區的就有107人；中南半島另外一個詐騙黃賭毒重鎮，緬甸的苗瓦底（Mia-wadi）也有34名台灣人被騙去打工，遭到拘禁控制，目前下落不明。

竹聯幫東堂跨海串接輸出台灣民眾到柬、緬等國充當犯罪人力，曾以經濟成就傲視亞洲的台灣，在經濟治安層面究竟出了甚麼問題？讓黑幫得以勾結東南亞黑幫勢力，把單純的台灣民眾賣身到東南亞成為詐騙集團團夥。

刑事局表示，這起跨國人口販運案件，揭露黑幫近年經營跨境詐騙、製毒的新商業模式，目前全台灣警方，受理偵辦上述模式的人口販運案件，警政署統計接獲的求助案件多達49件，但迄今僅有國際刑警科1案開啟偵辦並初步收網，以外交部及立法委員接獲的陳情求助案接近200名個案來看，目前推估遭到柬、緬黑幫分子控制拘禁的台灣民眾最少逾2000人，而大多數的被害人也無法向在台親友求援，處境相當危險。

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，把台灣民眾賣到柬緬等國。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警科日前破獲竹聯幫操盤跨境人口販運，除暴特勤隊出動霰彈槍及金屬粉末彈破門。

這件跨國人口販運案件情勢有多嚴峻？台灣目前與柬埔寨、緬甸兩國屬非邦交國外、台政府在柬埔寨未設有官方代表處，緬甸僅在首都仰光設有「駐緬甸台北經濟文化辦事處」，台方軍警情調系統僅有一位調查局秘書官在當地，台司法系統根本無力施援。

黑幫操盤大賣「台灣豬仔」案件曝光後，刑事局國際刑警科只能緊急聯絡警方駐泰國、越南聯絡官，透過兩國對台態度友好的泰、越軍警援助監控柬、緬的詐騙園區，防堵人蛇集團透過第三地、陸路邊境轉運販賣台灣人。

柬埔寨西港是以該國前國王西哈努克命名，是該國最大海港及對外貿易中心，加上該國接受中國一帶一路計畫後，西港成為柬國中國人最多的地方，迄今已有接近10萬名中國人在當地生活，大批中國資金進入西港成立經濟特區，經營賭場、線上博弈、網路遊戲支撐起當地的新興快錢產業。

外媒統計，從2017年起中資在西港的網路賭場、賭博手遊每年營收在35-50億美金之譜，其中90%來自線上博弈平台，但柬埔寨政府始終無法課稅納管，線上博弈成了中國政要、黑幫資金漂洗的重要管道。直到美中貿易大戰後，中國政府為了防止國內資金外逃，北京施壓柬埔寨政府自2020年1月終止境內所有線上博弈平台許可，中國政府同步出台禁賭令。

中柬政府的禁賭令，導致西港經濟特區轉型為「數位科學園區」，無法經營線上博弈的中港澳黑幫，改操盤經營詐騙機房、水房；從台灣黑幫「賣豬仔」到中轉地的人蛇集團、柬埔寨西港區的詐騙園區，形成一條跨越2000公里的人口販運絲路

根據刑事局掌握情資，台灣黑幫以算人頭方式，交付每人收取中轉人蛇集團2-2.5萬美金（59-75萬台幣）跨境輸出台灣人力到西港，人蛇集團再依中轉交通的難易度加價賣給西港詐騙集團，光是以外交部接獲的求助陳情案件數來計算，台灣黑幫最少獲利逾千萬元台幣，若以警方推估黑數2000人以上計算，台灣黑幫經營販豬仔集團獲利最少逾1.5億台幣。

竹聯幫東堂東南亞「販豬仔」人口販運案震驚台灣政府，警政署刑事局日前緊急成立專案小組，研商跨國營救、嚴打台灣黑幫涉跨境販運專案查緝計畫，並以最優先處理方式，務求先斬斷這條「販運絲路」的台灣接點，至於遭囚禁在柬、緬兩國的台人如何援助、台灣政府是否能拿出具體援救同胞計畫？有待後續觀察。

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