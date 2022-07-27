恐怖數據曝！赴柬緬打工台人90%失蹤　慘遭電擊性侵恐嚇割器官



▲竹聯幫東堂經營賣豬仔集團，台灣民眾赴柬緬打工卻慘遭拘禁凌虐。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台灣民眾在臉書、IG等社群平台看到應徵海外賭場、秘書、文字客服等職缺，應徵啟示多半刊出7-20萬元月薪，民眾誤判後搭機到東南亞柬埔寨、緬甸等國，就此遭拘禁、限制人身自由，成為跨國詐騙集團禁臠；黑幫「賣台灣豬」案件曝光後，警政署、刑事局國際刑警曾透過航警、移民署入出境資料進行比對，發現從2022年起疫情盛行期間，台人赴柬埔寨人數每月逾千人，但每月從柬埔寨返台人數平均不到100人，出國返國比率相當詭異，只有10%，其餘90%的國人究竟到哪裡去了？

逾期留滯柬緬兩國的台灣民眾迄今下落不明，處境令人擔憂。加上與台灣黑幫「販豬仔」集團合作的東南亞人蛇，熟稔檢警調查程序，近期台灣販豬仔犯罪，有逐漸走向第三地中轉模式，刑事局知情人士透露：外交部公布這件柬緬人口販運案件，統計到7月26日國人赴柬遭拘禁求助有107件、赴緬下落不明者有34件，但這些數據與上述航班資料比對，顯示有太多黑數，更多被害人仍未浮上檯面。

加上販運集團為避免追查，儘管可能提高人力運輸成本，台民遭販運到東南亞兩國，近期有改以搭機到泰國、馬來西亞等地，甚至遠從中東杜拜中轉的案例，其中以泰國最多；人蛇集團負責「交通」成員接到這些台灣民眾後，看準泰緬邊防鬆散的特性，以陸路、水路並行的方式將人送往緬甸邊境大城妙瓦底（Mia-wadi）。



▲衛星圖片顯示位於緬甸妙瓦底的KK園區成為一個獨立聚落，有軍隊戒備外人難以進入。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

這類第三地中轉偷渡模式，造成台政府統計上的盲點，也可解釋為何外交部陳情求助案件中，緬甸僅有34件，加上台民到達柬緬兩國詐騙園區後，手機、護照身分證件均會被沒收，身處異鄉語言不通，當地軍警又與黑幫淵源甚深，台灣人沒有逃脫求助的可能。

據1名從柬埔寨西港籌付贖金逃回台灣的被害人向警方表示，他曾目擊多名台灣女孩抱著掏金夢來西港打工，結果發現是要擔任撥打詐騙電話的犯罪工作拒絕，當地黑幫溝通毆打仍不願配合，慘遭拖走性侵，也有台灣人拒絕合作堅持要回家，遭幹部持棍棒毆打、電擊，怒嗆「再不乖就送你去割腎臟」，這種圍毆、性侵、強摘器官等黑暗凌虐手段，每天都在柬埔寨西港的數位科技經濟園區內上演。



▲台灣民眾赴柬緬遭拘禁凌虐，被害人尋短前留下訊息。

被害人雖返台，內心仍充滿恐懼，「我腦海中每天都是女孩遭性侵、男生被毆打昏迷的恐怖畫面」、「有位台灣人沒有報告就直接逃離，被抓回來幹部就當著大家面、活生生用棍棒打斷他的膝蓋」；這些無辜被賣到當地的台灣民眾，就像日本電影「賭博默示錄」情節，滿懷掏金夢的台灣人只能被關在機房、宿舍內無止盡的工作，不僅原本期約薪水拿不到，若反抗甚至有生命危險。

中國大陸也有網友分享他到緬甸妙瓦底（Mia-wadi）詐騙園區的KK園區見聞，該網友坦承知道要去做詐騙機房，但抵達後才發現幹部定的業績是天文數字，就算是老手每天工作17小時也很難達標；園區外聘的叛軍保全充當打手，從一開始的實木棍狂毆、搬磚塊、深蹲、抄書體罰，疲勞轟炸讓他每天只能睡2個小時，如果被凌虐到無法工作就會被關入小黑房等死。

妙瓦底的KK園區採高壓軍事化管理，打工的外國民眾入園就得交出所有證件，手機也會被當場砸毀，園區周遭都有叛軍配備步槍充當警衛，踏入園區就會被告知「逃跑就會被開槍射殺」，加上妙瓦底當地被反政府叛軍佔領，目前仍持續與政府軍隊交戰，如果台灣、中國大陸民眾被殺害，反抗軍就會以「緬甸華僑」遭戰火流彈擊斃，交出遭黑幫殺害的屍體浮報死亡人數、甚至會將屍體丟入泰緬交界的湄河棄屍。

妙瓦底當地叛軍也樂得包園區內，包含中國、台灣、港澳黑幫金主操盤的詐騙產業賺，進大筆現金，檢警懷疑這些動輒以十數億計的犯罪黑錢，有部分供當地叛軍朋分，地方軍隊武力和黑幫挹注的金流，形成當地最主要的產業經濟。

妙瓦底KK園區儼然成為東南亞電信詐騙從業人口最密集的地區之一，黑幫結合叛軍讓外國人身陷此地，幾無逃脫可能，就連自詡「戰狼外交」的中國，日前也只能由公安部密集發出國人切勿赴當地打工、住宿觀光的旅遊警示通知，目前身陷KK園區的台灣民眾只能靠付錢贖身，或者仰賴熟稔當地軍警黑幫的有力台商搶救，日前已有駐緬台商召開記者會，懇請台灣政府提出具體援救方案。

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