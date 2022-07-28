全國中小學9月起「班班有網路、生生用平板」　教育部砸200億推動

▲教育部將推動中小學「班班有網路 生生用平板」政策。（資料照／記者賴文萱攝）

記者蔡佩珈／台北報導

教育部28日在行政院會公布，今年起將連續4年投入總預算達200億元，推動中小學「班班有網路 生生用平板」政策，用於充實數位學習內容、提升行動載具與網路及教育大數據分析，9月開學後將能順利將載具與數位內容運用於課堂教學。

在數位內容規劃上，教育部表示，目前已召開多場專家學者諮詢會議，徵詢建置數位學習入口網相關意見，並在教學平板收錄適合中小學生使用的國內外數位學習資源。師生可透過教育雲端帳號（Open ID）登錄使用豐富數位資源，該帳號已串聯全國52個免費教學服務或平台，9月便可同步讓全國師生使用。

教育部表示，偏鄉學生能透過直播共學共享全國優秀教師教學，依照自身需求整學習步調。而雙語數位學伴及自帶載具與攜帶載具回家試辦計畫，則可豐富數位學習場域。

為在學校推動教育大數據分析，教育部表示，已建置符合國際數位學習趨勢的AI智慧學習平臺，學生經由大數據診斷學習弱點，讓學習更有效。而平台設有近似於Google Map學習地圖提供專屬學習路徑，能使學生更容易達成學習目標。

此外，教育部將補助各縣市學校採購所需優質數位內容，進行每年2次產品公開徵求及審查，通過者將納入「數位內容與教學軟體選購名單」。教育部說明，在資策會協助下，2022年6月1日已公告計84家業者、762項產品，可供縣市及學校選購，9月中旬也會完成第2次選購名單的公布。

對於縣市政府與學校推動數位學習挑戰，教育部表示，將全額補助22縣市成立數位學習推動辦公室在行政、數位學習及網路資訊3類人力與教師增能研習及代課鐘點等相關經費支持，並以分年培育方式實施在職及職前教師數位教學增能培訓規劃，培養教師運用數位工具教學基礎概念與能力，2024年將完成全數教師培訓工作。