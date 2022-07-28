剝皮店海削酒客賺千萬！清一色大學女　紅牌兼賣原味內褲月收曝

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊宣布破獲劉姓情侶檔在台北市中山區經營日式酒店經營call剝皮消費者詐騙案件，過程宛如超夯台劇「華燈初上」詐騙版，劉嫌聘僱10名大學剛畢業，年齡層約在25歲上下的女子充當日式酒店陪聊小姐，卻趁機灌單剝皮，一名台北市的71歲董座誤信到場消費，連小姐手都沒牽到就遭海削94萬元，該日式酒店經營約11個月餘，詐騙獲利超過1千萬元；刑事局收網逮捕業者情侶檔、call客手、店內小姐共36人。

▲刑事局偵九大隊28日宣布破獲中山區某日式酒店涉嫌攬客剝皮吸金千萬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊28日宣布破獲中山區某日式酒店，call客手冒用網紅照片攬客上門剝皮。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊指出，劉姓主嫌（31歲、毒品、詐欺前科）當小姐經紀人並操盤該剝皮日式酒店，2020年在中山區林森北路日式酒店林立的條通內轉租某間酒店白天休息時間，從下午2點到晚上9點讓旗下小姐進駐，經營剝皮酒店。

警方調查，劉男讓曾經營投資詐騙落網的楊男擔任集團call客手，冒用網紅美女圖象隨機透過LINE、臉書社群軟體加好友與男網友攀談，並跟眾多男客大談網路戀愛，伺機判斷約出男性被害人到劉男經營的剝皮日式酒店消費。



▲刑事局偵九大隊28日宣布破獲中山區某日式酒店涉嫌攬客剝皮吸金千萬，攬客對話曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

「華燈初上」詐騙酒店下足功夫，會趁男客上門前，讓接待小姐看熟兩人談戀愛的談紀錄，若男客到場發現「女朋友」與網路照片差異太大，小姐就會以「你跟我的感情難道只看外表？」「一樣啊哪裡不一樣！」或者以角度、修圖等話術搪塞。

若被害人願意消費，則須支付6千5百元見面費，但約莫10分鐘主嫌擔任店內幹部的女友就會以要轉檯帶走小姐，若被害人暈船誤判，則須支付更多檯費，甚至疫情期間店面歇業，這些小姐還會以3-6千元透過網路聊天販售隨身物品、原味內褲，被害人不斷慘遭剝皮。

其中店內當家紅牌小姐「仔仔」年僅24歲，光是每月抽成陪聊收入高達10多萬元，警方清查該酒店營業帳冊，發現被害人捧場打賞「仔仔」費用高達新台幣420萬，且酒店小姐可抽20%，到案後自認是感情、消費糾紛否認詐騙。

刑事局偵九大隊會同台北市信義、新北市海山、桃園市龜山分局在去年9月起到今年7月陸續發動3次拘捕行動，逮捕包含劉姓情侶檔、楊姓call客手、店內小姐等共35人到案，警詢後依觸犯加重詐欺、組織犯罪等罪嫌移送，劉姓主嫌當時遭聲押獲准。

刑事局指出，該案清查帳冊被害人高達400多人，目前出面向警方指控的被害人僅28人，刑事局呼籲部分民眾可能因顧慮家庭因素隱忍，若民眾曾到該店消費且遭遇不當索取收費，歡迎向刑事局報案提告，以利後續追訴求償。



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