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南投+424　5歲以下莫德納開放施打　南投等5鄉鎮市30日設接種站

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數424例。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數424例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數424例，截至7月27日累計確診人數7萬1827例，居家隔離人數1012例，今日解除隔離人數293例，居家照護人數2411例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡2人，皆為70至79歲且有慢性疾病，其中1人未接種疫苗、1人接種1劑，累計死亡人數計250人。

中央流行疫情指揮中心依現有研究指出，Omicron亞型變異株BA.4及BA.5尚無較高的致重症機率，但傳染力高，為有效降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，仍應儘速完成疫苗接種。

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南投縣衛生局指出，全縣於22日起已開始受理滿6個月至5歲嬰幼兒接種兒童劑型莫德納疫苗，13鄉鎮市衛生所亦於上周六（23日）加開幼兒假日接種站，合約診所也持續提供夜診及假日接種服務，方便家長錯開平日上班時間、帶嬰幼兒們至合院所接種，目前全縣已接種1千7百多位幼兒。

▲南投市等5鄉鎮市將於30日為5歲以下、半歲以上嬰幼兒開設莫德納接種站。（圖／南投縣政府提供）

▲南投市等5鄉鎮市將於30日為5歲以下、半歲以上嬰幼兒開設莫德納接種站。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松表示，考量南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮及信義鄉仍有幼童有接種需求，將再次於7月30日（星期六）加開假日接種站，衛生局並以簡訊通知家長，本次語音通知對象為滿6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒，符合資格者約1萬923人，請家長持通知單及健保卡至接種站接種。

陳南松提醒，若嬰幼兒曾確診為新冠肺炎感染者，建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起計算，至少間隔3個月後，再接種新冠疫苗；嬰幼兒接種mRNA疫苗後可能發生輕微之心肌炎及心包膜炎，請家長於接種後持續留意嬰幼兒狀況，若接種後發生發燒、呼吸困難、虛弱無力等疑似症狀，務必立即就醫並告知疫苗接種史。

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