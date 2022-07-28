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張嘉郡女兒小名「小桃寶」　老公曝由來...親友以為太會買

▲雲林縣長張榮味女兒、前立委張嘉郡熬過許多辛苦與心累終於迎來新生命，張嘉郡今天在個人臉書粉絲專頁宣布誕下女兒的消息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張榮味女兒、前立委張嘉郡熬過許多辛苦與心累終於迎來新生命，張嘉郡今天在個人臉書粉絲專頁宣布誕下女兒的消息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張榮味女兒、前立委張嘉郡歷經多次試管、中醫求子，熬過許多辛苦與心累終於迎來新生命，張今天在個人臉書粉絲專頁宣布誕下女兒的消息，她的夫婿、前雲林縣新聞處長周柏吟代表向大家表達感謝，努力求子多年，終於盼到女兒出生，兩人都還沈浸在幸福氛圍中。

張嘉郡個人臉書粉絲專頁宣於今（28）日上午10時許更新貼文「家中虎虎生風，整個孕期終於了解高齡產婦的酸甜苦辣，好多無法言語的辛苦，在妹妹誕生的那一刻都值得了」。

張嘉郡提到，寶寶出生2421克，很溫柔，醫師把她翻過來時都沒哭，抱在懷裡也只是一直看著周遭，小小的但卻帶給一家人無比喜悅，也感謝先生、兒子悉心照顧，親友鼓勵關懷，都令她感受到愛的美好，也感謝大家一直夫妻倆加油。

▲雲林縣長張榮味女兒、前立委張嘉郡熬過許多辛苦與心累終於迎來新生命，張嘉郡今天在個人臉書粉絲專頁宣布誕下女兒的消息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張榮味女兒、前立委張嘉郡熬過許多辛苦與心累終於迎來新生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張嘉郡丈夫周柏吟今天接受媒體電訪時說，太太恢復狀況良好，兩人開心迎來寶貝女兒，現在都還沈浸在幸福的喜悅中，回首3年多來努力求子，親朋好友都很幫忙，兩人感激在心，也很謝謝大家對寶寶的愛。

周柏吟言語難掩喜悅，笑著說，女兒出生後，兩人會一直醒來，以前都是聽朋友形容，現在自己面臨時，著實陷入「女兒傻瓜」狀態，直呼「太幸福了！」至於女寶寶命名，周柏吟說仍在思考中，現在以「小桃寶」代稱，他透露小名由來是太太懷孕時曾夢過桃樹林，朋友起初聽聞以為是「小淘寶」，誤會「購物買太多」，鬧了小笑話。

▲雲林縣長張榮味女兒、前立委張嘉郡熬過許多辛苦與心累終於迎來新生命，張嘉郡今天在個人臉書粉絲專頁宣布誕下女兒的消息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張榮味女兒、前立委張嘉郡熬過許多辛苦與心累終於迎來新生命，張嘉郡今天在個人臉書粉絲專頁宣布誕下女兒的消息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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