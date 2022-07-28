台北市C肝篩檢率六都墊底　洪申翰譏柯文哲自稱智商157

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委洪申翰28日表示，今天是世界肝炎日，全國約有40萬名慢性C肝人數，其中有將近25萬名分布在六都，但是醫療資源最豐富的台北市，篩檢率竟然在六都墊底，也是全國倒數第二，台北市長柯文哲以台大醫師出身、智商157為名，在國民健康的政策卻有很大的改善空間。

洪申翰上午發布新聞稿說明，每年的7月28日是WHO訂定的「世界肝炎日」，根據衛福部報告估算，全國約有40萬名慢性C肝人數，其中有將近25萬名分布在六都，經過他仔細比較六都當中的C肝篩檢率發現，醫療資源最豐富的台北市，篩檢率是六都墊底，也是全國倒數第二。

洪申翰痛批，柯文哲以台大醫師出身、智商157為名，但是數據卻告訴大家，在國民健康的政策上，台北市還有很大的改善空間。

洪申翰指出，根據衛福部資料顯示，接受治療的C型肝炎感染者，其中完成服藥後的治療成功率，從2017年的96.8%上升至2021年的99.0%，可見治療成效顯著，而WHO也訂定2030年要達到消除病毒性肝炎為目標。

洪申翰再指，依據國民健康署官方網站記載，目前台灣免費提供45歲至79歲國人終身一次的B、C型肝炎檢查，原住民年齡則放寬至40歲至79歲，「但這樣的公費健檢，利用率到底如何？」

洪申翰辦公室統計，截至今年5月31日為止，篩檢率由低至高，分別為台北市9.99%、新北市11.77%、桃園市13.20%、台中市13.44%、台南市14.58%、高雄市14.86%，台北市篩檢率為六都當中最低，更是全國倒數第二。

洪申翰表示，從2017年至2021年C肝新藥治療人數及預估慢性C肝人數的比例來看，台北市也是六都墊底，經過他請教肝膽腸胃專科主治醫師的意見，C肝的治療成效在台灣相當良好，雖然篩檢出C肝抗體陽性並不代表需要接受治療，但是不去篩檢就沒有辦法早期治療。

洪申翰說明，根據衛福部今年的醫事機構服務量統計年報顯示，台北市醫療院所數量為3734間，台北市的執業醫事人員超過5萬名，從各類數據來看都是全國醫療資源最豐富的縣市。

洪申翰批評，理論上推廣公費B、C肝篩檢，對台北市來說應該較為容易，醫療院所的服務可近性也很高，大眾運輸交通也相對方便，究竟是什麼原因導致台北市的篩檢率這麼低，台北市政府應該要好好檢討。

洪申翰呼籲，B、C型肝炎為慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，肝癌更高居癌症死因第二位，國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌造成約1萬3000人死亡，請符合公費篩檢年齡的民眾多利用資源，不要忽視自己的權益。