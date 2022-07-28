　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北市C肝篩檢率六都墊底　洪申翰譏柯文哲自稱智商157

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席線形公園巡禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委洪申翰28日表示，今天是世界肝炎日，全國約有40萬名慢性C肝人數，其中有將近25萬名分布在六都，但是醫療資源最豐富的台北市，篩檢率竟然在六都墊底，也是全國倒數第二，台北市長柯文哲以台大醫師出身、智商157為名，在國民健康的政策卻有很大的改善空間。

洪申翰上午發布新聞稿說明，每年的7月28日是WHO訂定的「世界肝炎日」，根據衛福部報告估算，全國約有40萬名慢性C肝人數，其中有將近25萬名分布在六都，經過他仔細比較六都當中的C肝篩檢率發現，醫療資源最豐富的台北市，篩檢率是六都墊底，也是全國倒數第二。

洪申翰痛批，柯文哲以台大醫師出身、智商157為名，但是數據卻告訴大家，在國民健康的政策上，台北市還有很大的改善空間。

洪申翰指出，根據衛福部資料顯示，接受治療的C型肝炎感染者，其中完成服藥後的治療成功率，從2017年的96.8%上升至2021年的99.0%，可見治療成效顯著，而WHO也訂定2030年要達到消除病毒性肝炎為目標。

洪申翰再指，依據國民健康署官方網站記載，目前台灣免費提供45歲至79歲國人終身一次的B、C型肝炎檢查，原住民年齡則放寬至40歲至79歲，「但這樣的公費健檢，利用率到底如何？」

洪申翰辦公室統計，截至今年5月31日為止，篩檢率由低至高，分別為台北市9.99%、新北市11.77%、桃園市13.20%、台中市13.44%、台南市14.58%、高雄市14.86%，台北市篩檢率為六都當中最低，更是全國倒數第二。

洪申翰表示，從2017年至2021年C肝新藥治療人數及預估慢性C肝人數的比例來看，台北市也是六都墊底，經過他請教肝膽腸胃專科主治醫師的意見，C肝的治療成效在台灣相當良好，雖然篩檢出C肝抗體陽性並不代表需要接受治療，但是不去篩檢就沒有辦法早期治療。

洪申翰說明，根據衛福部今年的醫事機構服務量統計年報顯示，台北市醫療院所數量為3734間，台北市的執業醫事人員超過5萬名，從各類數據來看都是全國醫療資源最豐富的縣市。

洪申翰批評，理論上推廣公費B、C肝篩檢，對台北市來說應該較為容易，醫療院所的服務可近性也很高，大眾運輸交通也相對方便，究竟是什麼原因導致台北市的篩檢率這麼低，台北市政府應該要好好檢討。

洪申翰呼籲，B、C型肝炎為慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，肝癌更高居癌症死因第二位，國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌造成約1萬3000人死亡，請符合公費篩檢年齡的民眾多利用資源，不要忽視自己的權益。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
Fed升息3碼「台灣會跟進」？　專家曝兩大因素
新娘是鐵粉！「超大咖歌手」現身婚禮　台下賓客嚇：像作夢
瘋傳汪小菲、張穎穎「正面牽手照」！　網驚：認愛了？
超兇游泳教練！　網神出IG下課私照激辣
快訊／潘懷宗「今立即解職」　民進黨落選頭遞補北市議員
新婚1年產下1子！　她喊「回娘家一下」消失40年
綠島石朗海域變生物屠宰場！「4座足球場」珊瑚全毀
美獄警放男囚進女子監獄「性侵2小時」！　28女受害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政讚余正煌：正直的公務員　轟民進黨操縱教育價值

快訊／潘懷宗詐領助理費「今立即解職」　民進黨陳賢蔚遞補北市議員

拜登、習近平將通話　外交部：美方已向我方事前說明

林智堅競辦控「國民黨伸政治髒手」 　張善政嘆：社會互信破產

王鴻薇邀林智堅公開辯論！　喊話：論文門案你只剩3條路

「陳時中自傳吹捧毛澤東接班人」　蔣萬安競辦：不懂歷史不要亂寫

為內湖交通隔空交火　蔣萬安嗆陳時中「只喊口號」：去當市民就好

雙城論壇95萬柯文哲買單？　陳佩琪亮出自家存款：放桌上有需要隨時拿

蔡英文參訪如興後「金管會放行130億元增資」　國民黨團：檢調好好查

黃帝穎列「林智堅、李眉蓁論文案3大不同」　駁迴力鏢打臉說

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

張善政讚余正煌：正直的公務員　轟民進黨操縱教育價值

快訊／潘懷宗詐領助理費「今立即解職」　民進黨陳賢蔚遞補北市議員

拜登、習近平將通話　外交部：美方已向我方事前說明

林智堅競辦控「國民黨伸政治髒手」 　張善政嘆：社會互信破產

王鴻薇邀林智堅公開辯論！　喊話：論文門案你只剩3條路

「陳時中自傳吹捧毛澤東接班人」　蔣萬安競辦：不懂歷史不要亂寫

為內湖交通隔空交火　蔣萬安嗆陳時中「只喊口號」：去當市民就好

雙城論壇95萬柯文哲買單？　陳佩琪亮出自家存款：放桌上有需要隨時拿

蔡英文參訪如興後「金管會放行130億元增資」　國民黨團：檢調好好查

黃帝穎列「林智堅、李眉蓁論文案3大不同」　駁迴力鏢打臉說

張善政讚余正煌：正直的公務員　轟民進黨操縱教育價值

貨櫃三雄跌約2%、台積電跌1元守住500！　台股翻黑挫29點收在14891

童年陰影！鬼月盤點經典恐怖片　網推爆「這部」：看完不敢吃肉

《禹英禑》第9集收視破15%！虎鯨背鰭下垂身世悲慘　受虐33年殺3人

國中學歷當密醫！幫病患補牙裝假牙　彰化男判刑7月沒收2548萬

Fed再度升息3碼！將衝擊我國經濟　QA一次看

谷歌母公司Alphabet財報出爐！Q2搜尋廣告年增14％　股價漲逾7％

她裝人工關節突「腳軟」倒斑馬線　女警圍三角錐防二度傷害

衛斯布魯克瞧不起湖人新教頭？名嘴：他今年不會開心的

瘋砍女友60刀奪命狡辯「義憤殺人」　家暴男謊言被戳破二審判無期

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

他才喊「林智堅政治生命結束」　余正煌隔日就發聲明了

「民進黨再過2週真的完蛋」　前綠委曝余正煌聲明衝擊

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

竹市民調林耕仁26%領先　勝負關鍵曝

快訊／到底誰抄誰？　林智堅競辦曝3證據：絕對是原創

對陳時中也失望！呱吉嘆「職業道德」遇到長輩與選票都會轉彎

林靜儀遭爆4個月還490萬房貸　無奈吐內幕

快訊／潘懷宗詐領助理費今解職　陳賢蔚遞補

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

看完余正煌聲明張善政開罵了　「陳明通與林智堅別變教育的罪人」

林智堅否認抄論文卻缺席審定會　關鍵人答詢內幕曝

林智堅跑基層最新畫面曝！握鄉親雙手喊6字

更多熱門

相關新聞

陳推崇林彪　蔣：組中共台北隊？

陳推崇林彪　蔣：組中共台北隊？

民進黨台北市長參選人陳時中在自傳新書《溫暖的魄力》中，推崇中共毛澤東接班人林彪「帶兵又帶心」。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，陳時中是要組「中共台北隊」嗎？民進黨自己的參選人，在推崇共產黨林彪，「難道陳時中也是中共同路人嗎？」

加速處理內湖交通問題　陳時中：審查簡化、展現效率

加速處理內湖交通問題　陳時中：審查簡化、展現效率

新書推崇林彪惹議　陳時中：犯不著做文字獄

新書推崇林彪惹議　陳時中：犯不著做文字獄

高嘉瑜「一屍五命」言論惹議　陳時中尊重：顯露她的擔憂

高嘉瑜「一屍五命」言論惹議　陳時中尊重：顯露她的擔憂

蔣萬安稱會讓大巨蛋能打棒球　陳時中納悶：這不是既定方向嗎？

蔣萬安稱會讓大巨蛋能打棒球　陳時中納悶：這不是既定方向嗎？

關鍵字：

世界肝炎日肝炎洪申翰柯文哲台北市

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

即／聯準會宣布升息3碼

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面