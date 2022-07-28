蘇花改最快9月試辦白牌機車通行　行駛細節曝！交通部選這方案

▲蘇花改9月可望試辦白牌機車通行。（圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

蘇花改最快9月可望試辦白牌機車行駛，交通部今宣布，蘇花改預計8月可正式開放250C.C.以上黃牌及紅牌大型重型機車通行外，公路總局也已向交通部提報下階段試辦50C.C.以上白牌機車通行蘇花改4方案，初步傾向和中到和仁開放路肩讓白牌普通重機行駛，目標9月開始試辦。

交通部路政司長林福山表示，黃牌和紅牌大型重機機車自去年9月30日試辦通行蘇花改，經過6個月試辦後，原則上針對行車秩序、行為指標、環境指標和安全指標，初步結論顯示蘇花改開放大型重機沒有明顯行車安全疑慮，公路總局也針對大型重機行駛蘇花改納入防災應變演練情境，6個月試辦評估結果建議可以正式開放大型重機行駛，公路總局已函報到交通部，交通部正程序簽辦，後續會由公總確認正式通行細項，預計8月正式開放通車應該沒問題。

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林福山表示，蘇花改下階段白牌普通重型機車部分，公路總局也函辦試辦策略意見到交通部，目前公路總局報上來策略規劃分四方案，目前蘇花改隧道群裡面車道配置單一車道加上緊急車道路肩，四方案分成兩類，一個是維持現行車道配置，包括開放主線供普通重型機車混合車流行駛試辦，第二是開放路肩緊急空間供普通重型機車行駛。

另一類是調整車道配置，將現行車道加上緊急空間變更一快車道一機車道，或變更為一快車道和一混合車道，但因涉及環境變更和環評，林福山表示，公路總局建議，開放路肩通行普通重型機車是可行方案。

林福山表示，公路總局希望冷水隧道往北延伸提出試辦方案規畫，以和中到和仁路段作為第一階段試辦普通重型機車通行區間，相關車道開放路肩供普通重型機車通行，針對公總建議方案，原則上交通部會邀相關單位確認，不管是試辦或正式開放，都是以安全為前提，確認相關風險在可控範圍下，後續會盡快邀公總討論。

林福山指出，蘇花改試辦普通重型機車通行，路段和中到和仁也是新增路段，需要一點時間確認相關試辦策略和方案，9月試辦是目標時程。

