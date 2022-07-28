　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇花改最快9月試辦白牌機車通行　行駛細節曝！交通部選這方案

▲9/30中午起，大型重機可通行蘇花改。（圖／記者游芳男攝）

▲蘇花改9月可望試辦白牌機車通行。（圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

蘇花改最快9月可望試辦白牌機車行駛，交通部今宣布，蘇花改預計8月可正式開放250C.C.以上黃牌及紅牌大型重型機車通行外，公路總局也已向交通部提報下階段試辦50C.C.以上白牌機車通行蘇花改4方案，初步傾向和中到和仁開放路肩讓白牌普通重機行駛，目標9月開始試辦。

交通部路政司長林福山表示，黃牌和紅牌大型重機機車自去年9月30日試辦通行蘇花改，經過6個月試辦後，原則上針對行車秩序、行為指標、環境指標和安全指標，初步結論顯示蘇花改開放大型重機沒有明顯行車安全疑慮，公路總局也針對大型重機行駛蘇花改納入防災應變演練情境，6個月試辦評估結果建議可以正式開放大型重機行駛，公路總局已函報到交通部，交通部正程序簽辦，後續會由公總確認正式通行細項，預計8月正式開放通車應該沒問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林福山表示，蘇花改下階段白牌普通重型機車部分，公路總局也函辦試辦策略意見到交通部，目前公路總局報上來策略規劃分四方案，目前蘇花改隧道群裡面車道配置單一車道加上緊急車道路肩，四方案分成兩類，一個是維持現行車道配置，包括開放主線供普通重型機車混合車流行駛試辦，第二是開放路肩緊急空間供普通重型機車行駛。

另一類是調整車道配置，將現行車道加上緊急空間變更一快車道一機車道，或變更為一快車道和一混合車道，但因涉及環境變更和環評，林福山表示，公路總局建議，開放路肩通行普通重型機車是可行方案。

林福山表示，公路總局希望冷水隧道往北延伸提出試辦方案規畫，以和中到和仁路段作為第一階段試辦普通重型機車通行區間，相關車道開放路肩供普通重型機車通行，針對公總建議方案，原則上交通部會邀相關單位確認，不管是試辦或正式開放，都是以安全為前提，確認相關風險在可控範圍下，後續會盡快邀公總討論。 

林福山指出，蘇花改試辦普通重型機車通行，路段和中到和仁也是新增路段，需要一點時間確認相關試辦策略和方案，9月試辦是目標時程。
 

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
優質男師HIV帶原還約砲　無套口交「1關鍵」逆轉無罪
快訊／到底誰抄誰？　余正煌：我的論文有引註、林智堅沒有
新莊8房透天1180萬求售！　屋主6月才買進
快訊／余正煌大動作反擊！　從沒看過林智堅論文「也懶得看」
快訊／又多1人！　「前縣長」將宣布參選台北市長
高雄鼠窩清出14.6噸垃圾！驚人對比照曝　屋裡還躲寵物貓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「公園遛超美球蟒」路人崩潰　飼主：牠爬得比嬰兒慢！萬人戰翻

男友單獨揪3女「玩3天2夜」！妹子一聽崩潰　網狂勸：快逃

美國網紅帶媽媽過馬路遭騎士飆罵　交部修法未禮讓行人將重罰6千元

8／1起「桃機防疫巴士」可免費搭！新增雙北4站　發車時間出爐

蘇花改最快9月試辦白牌機車通行　行駛細節曝！交通部選這方案

桃園+2385！7／30開設莫德納嬰幼兒快打站　可服務1.4萬嬰幼兒

救內湖交通！他提「1妙招」不用蓋捷運、不用蓋橋　鄉民狂讚

民怨入境塞爆！莊人祥曝「下機平均流程時間」：會再進行優化

年輕人打第4劑「預防重症無顯著效果」　莊人祥：不會全面接種

羅一鈞示警BA.5疫情8月中下旬再起　MIS-C累計62例「兒童快打疫苗」

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

「公園遛超美球蟒」路人崩潰　飼主：牠爬得比嬰兒慢！萬人戰翻

男友單獨揪3女「玩3天2夜」！妹子一聽崩潰　網狂勸：快逃

美國網紅帶媽媽過馬路遭騎士飆罵　交部修法未禮讓行人將重罰6千元

8／1起「桃機防疫巴士」可免費搭！新增雙北4站　發車時間出爐

蘇花改最快9月試辦白牌機車通行　行駛細節曝！交通部選這方案

桃園+2385！7／30開設莫德納嬰幼兒快打站　可服務1.4萬嬰幼兒

救內湖交通！他提「1妙招」不用蓋捷運、不用蓋橋　鄉民狂讚

民怨入境塞爆！莊人祥曝「下機平均流程時間」：會再進行優化

年輕人打第4劑「預防重症無顯著效果」　莊人祥：不會全面接種

羅一鈞示警BA.5疫情8月中下旬再起　MIS-C累計62例「兒童快打疫苗」

獨／滷味老闆訃聞曝！護喪妻改成「妹妹」　內幕直指根本誤殺

化妝台上沒有它們就會心慌！顏值在線、功效超有感的3款精華液

快訊／林智堅堅持論文「原創」　余正煌律師：政治上是、學術上絕不是

美女營養師驚見同事上班偷閒又擺臭臉　另有隱情？！

先探／謝金河：利空測底的股價修正

高雄婦開小貨車鳳山訪親友　卻在萬巒鳳梨田拋錨！警急救援

「公園遛超美球蟒」路人崩潰　飼主：牠爬得比嬰兒慢！萬人戰翻

精測上半年賺逾一個股本　看好Q3還會比Q2更好

男友單獨揪3女「玩3天2夜」！妹子一聽崩潰　網狂勸：快逃

美國網紅帶媽媽過馬路遭騎士飆罵　交部修法未禮讓行人將重罰6千元

情侶確診天天床戰！他解隔「射出一坨血」嚇哭：精盡人亡？

生活熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假

好市多草莓新品引熱議　網友酸：發明這品項的是天才

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！

娘家確診「婆婆超狂舉動」！網驚：上輩子拯救地球

郭台銘「結婚14週年」　奢華慶祝排場曝光

台灣AV男優海選冠軍出爐！面試影片2千人看呆

生魚片滿到爆出碗公只要800元！地點曝光

更多熱門

相關新聞

蘇花改下階段開放白牌機車有譜了！4方案曝　試辦期6個月

蘇花改下階段開放白牌機車有譜了！4方案曝　試辦期6個月

蘇花改試辦白牌機車行駛有譜了，蘇花改繼將開放250C.C.以上黃牌及紅牌大型重型機車通行，公路總局也已向交通部提報下階段試辦50C.C.以上白牌機車通行蘇花改6個月，4方案曝光，包括開放路肩或機慢車道等，採何方案及上路時程仍待交通部核定。

稚嫩聲傳訊息　蘇花改及雪山隧道娃娃廣播啓用

稚嫩聲傳訊息　蘇花改及雪山隧道娃娃廣播啓用

設後牌偵測成本高　重機上國道路重重

設後牌偵測成本高　重機上國道路重重

交通部開放大型重機走蘇花改　葉毓蘭讚：道路平權又往前一步

交通部開放大型重機走蘇花改　葉毓蘭讚：道路平權又往前一步

重機可走蘇花改！擬讓白牌機車通行

重機可走蘇花改！擬讓白牌機車通行

關鍵字：

蘇花改

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面