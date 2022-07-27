蘇花改下階段開放白牌機車有譜了！4方案曝　試辦期6個月

▲蘇花改開放大型重機後，下階段將試辦白牌機車行駛。（圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

蘇花改試辦白牌機車行駛有譜了，蘇花改繼將開放250C.C.以上黃牌及紅牌大型重型機車通行，公路總局也已向交通部提報下階段試辦50C.C.以上白牌機車通行蘇花改6個月，4方案曝光，包括開放路肩或機慢車道等，採何方案及上路時程仍待交通部核定。

蘇花改2021年9月30日起試辦250C.C.以上黃牌及紅牌大型重型機車通行，試辦檢核期半年於3月31日結束，結果顯示大型重機行駛蘇花改安全無虞，公路總局已提報交通部建議正式開放大型重機行駛蘇花改，待交通部核定後將可擇日正式開放，不過目前仍屬試辦期已可行駛。

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不僅蘇花改正式開放大型重機行駛，下階段將試辦50C.C.以上白牌機車行駛，公路總局已擬妥4試辦方案建議，包括方案一採現行快車道混合車流行駛，路肩仍保留做為緊急救護救災使用；方案二則開放路肩讓白牌機車行駛，保持救護車輛通行彈性，汽車仍需行駛快車道；方案三則將路肩規劃為機慢車道；方案四則是取消路肩、規劃兩車道混合車流。

據悉，相關方案已提報交通部審查，採何方案仍待交通部核定，一旦核定後，下半年將可擇日正式試辦白牌機車行駛蘇花改，初步規劃比照大型重機試辦6個月並檢核其安全、秩序等行為和進行分析，做為未來是否正式開放的參考依據。