鬼月「做10種惡夢」要發財了！最後一類快買樂透

▲小孟老師說，夢到被女鬼索命是大吉夢。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

今（28）天晚上11點鬼門開，命理專家小孟老師近日除了PO文示警農曆七月各種勿觸禁忌、容易卡到陰的生肖，要國人提高警覺外。他今日話鋒一轉分享鬼月「夢到10個惡夢」可能是招財好預兆，準備要發大財了。

1. 夢到鬼魂穿牆：

[廣告]請繼續往下閱讀...

意味著你會穿越障礙，創業者將會往前邁進、財富快速累積。

2. 夢到往生祖先來找你並發金光：

代表祖先在陰間所積的陰德全部送給你，將有機會中樂透或威力彩。

3. 夢到燒紙錢且燒得很旺：

代表投資之標的物旺到發熱，股票基金房地產漲到爆。

4. 夢到女鬼索命：

此命竟是大吉夢！代表外出大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產都會大有斬獲。

5. 夢到被鬼追：

代表會被錢追著跑，創業中的人業績翻紅，旺到訂單交不出被廠商催趕。如果被鬼追有夢中夢產生，顯示會有擴廠、貴人不斷提攜、業務提升。

▲農曆7月禁忌很多，但夢到鬼卻不是壞事，反而是招財的好預兆。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

6. 夢到鍾馗：

會有貴人指點讓你發財。

7. 夢到七爺：

代表延壽，一見大吉「謝必安（七爺名字）」會大發偏財、賭運亨通；反之見到八爺「范無救」運勢恐下跌，非常不好。

8. 夢到棺材：

夢境大吉、橫財降臨，投資卡住都能解套。

9. 夢到自己變鬼：

代表業務合作成功、欠款收回。

10. 夢到家中有人往生：

是大吉夢，顯示家人手氣旺，可藉由家人手氣買樂透。

貼心提醒－民俗說法僅供參考，請勿過度迷信－