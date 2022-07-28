明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

記者陳俊宏／綜合報導

周五就是農曆七月「鬼門開」，命理專家小孟老師在臉書分享，獅子座、金牛座、巨蟹座和天秤座財運大旺。

TOP 4天秤座：正財提升，績效滿分

鬼門一開，天秤座績效變好，財運不斷好轉，有業績蒸蒸日上的機會。工作運大開，若你想要轉職，運勢也會不賴，想要轉職的朋友可以儘快尋找，說不定會找到不錯的工作機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼天秤座若想轉職有不錯機會。（示意圖）



TOP 3巨蟹座：發揮魅力，動感迷人

金星入巨蟹座，顯示你在鬼月特別迷人，鬼門一開，金星能量加速拉抬你的財運，讓你外在特別吸引人。鬼月桃花運十足，能讓你發揮魅力去得到財富，並且累積人脈，這樣的好運會讓你從鬼門開一路旺到鬼門關。

TOP 2金牛座：偏財大旺，快速進財

鬼門開後，天王星加速移入金牛座的本命宮，顯示金牛座有財運噴發快速進財的跡象，抽獎運、大樂透得獎運很高。但也要當心容易財來財去，建議財富最好找他人保管。

▼金牛偏財運大旺。（示意圖／記者陳俊宏攝）



TOP 1獅子座：土地增值，偏財桃花

太陽與水星進入本命宮，水星又加速入財帛宮，顯示鬼月想要投資房地產的人，千萬不要害怕鬼月習俗，如果可以趁著鬼月來臨，說不定能議論到很划算的房子。假如你有一些多餘的資金或想要換屋的人，鬼月時刻可以買到增值的房子。

另外，火星落入外出宮，顯示獅子座鬼月外出運很好，不妨來個老街旅遊或者離島之旅都是不錯的選擇，鬼月財運噴發。