鬼月「5大食物」易招陰！含冰塊、吃生魚片...專家：小心惹到魔神仔

▲鬼月有許多傳統禁忌需要注意。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

鬼門要開了，本週五（7/29）為農曆七月初一，由於今年虎年為凶年，凶年到了鬼月，是凶上加凶，因此更要注意一些禁忌。命理專家小孟老師即表示，「鬼月」有5種飲食容易招陰，包括吃生魚片、鴨蛋和梨子，就連夏日消暑的含冰塊行為，都有可能會招來好兄弟，惹到「魔神仔」。

TOP5: 不要吃生魚片

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鬼月切記吃魚片要少吃，因為好兄弟對於血腥的食物特別喜愛，尤其喜歡朔溪或在山上烤肉的朋友，也要避免活抓生的海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。

TOP4:梨子

鬼月晚上儘量不要吃梨子，因為俗語說「招梨來(招你來)」，因此晚上吃梨容易招好兄弟前來，據說在鏡子前方吃梨子容易看見好兄弟。

TOP3:鴨蛋

鴨蛋在民俗上，很多人會將鴨蛋放在碗裡再插上筷子變成腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰。另外古人會在墳前祭拜完後，把鴨蛋殼撒在墳墓上，家屬要對死者說「等鴨蛋孵出小鴨再回來吧！」，因此閩南有句話說:到蘇州賣鴨蛋。因此鬼月不要吃鴨蛋。

TOP2:不要插筷子吃飯

鬼月中不要把筷子插在飯上吃飯，因為只要你把筷子插在飯上就像把香插在香爐上，容易招來好兄弟。尤其小朋友吃飯時最愛把筷子插在飯上，鬼月儘量避免這樣的狀況發生。

TOP1:不要含冰塊

鬼月不可以含冰塊，因為冰塊將兩字左邊部首去掉會變成「水鬼」，若你住家離河堤或海邊很近容易引誘水鬼前往，尤其炎炎夏日更容易會想含冰塊消暑，務必格外謹慎。