2022龍潭愛樂管弦樂團「客湛俄羅斯」音樂會　為烏克蘭祈福！

▲2022龍潭愛樂管弦樂團「客湛俄羅斯」音樂會。（圖／龍潭愛樂提供）

記者楊淑媛／桃園報導

從龍潭客庄出發，今年邁入第13年的龍潭愛樂管弦樂團，連續9年榮獲桃園市傑出演藝團隊，27日晚間於衛武營國家藝術文化中心，舉辦第二場「為烏克蘭祈福～客湛俄羅斯」細訴俄羅斯音樂作品，一探戰鬥民族文化，期俄羅斯學者、藝術家們勇敢的站出來，反對侵略烏克蘭的惡行，挽救俄羅斯藝術文化與尊嚴。

龍潭愛樂管弦樂團表示，「為烏克蘭祈福～客湛俄羅斯」音樂會，首場25日在兩廳院國家音樂廳舉辦，邀請國家交響樂團首席（NSO）吳庭毓教授客席指揮，在吳教授帶領下管弦樂呈現亮麗璀璨的音色，專業細膩的詮釋賦予作品新生命，邀請青年音樂家朱育佑博士與吳庭毓教授聯袂演奏Dmitri Shostakovich蕭斯塔高維契5 Pieces For 2 Violins And Piano五個小品管弦樂版本。

同時，委託李翰威老師創作客湛俄羅斯，採擷客庄民歌素材與俄羅斯民謠相互融合演奏國人作品攀一座山，陳廷銓博士用細膩的手法描繪客家文學家鍾肇政先生畢生致力文學創作的歷程，交響曲與文學的契合描繪出鍾老先生莊嚴聖潔的情懷，同為這座大山永遠矗立在台灣人心中；音樂會呈現Khachaturian哈查度量Masquerade Suite假面舞會組曲，展示西伯利亞謎一樣雪茫茫的風貌，以及柴可夫斯基早期代表作品「羅密歐與茱麗葉幻想序曲」，柔情浪漫交織悲怨的聖詠旋律，鮮明的弦樂主題與亮麗的銅管彼此水乳交融著，崇高莊嚴的結尾化解兩家的愛恨情仇。

並且，藉著與莎士比亞同名戲劇之題材，消彌俄烏兩國仇敵情節，走向聖詠之和諧，齊聲奏響樂音撫慰戰爭受創的心靈，為戰火瓦礫下的百姓祈福，一同為烏克蘭與世界和平祝禱，期待戰火早日平息。