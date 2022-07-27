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澤倫斯基怒逮800名「親俄內奸」　國安委員會副主席遭到解職

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ） 29日透過視訊方式參加北約（NATO）峰會。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ）逮捕了800名親俄內奸。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基不久才以通敵為由，解除國家安全局局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）、檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）的職務，25日又把國安暨國防委員會第一副主席傑姆琴科（Ruslan Demchenko）解除職務，同時也在近期針對 651 起涉嫌叛國案，逮捕了至少 800 名烏克蘭人民。

綜合外媒報導，澤倫斯基25日宣布解除傑姆琴科的職務，不過總統發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）宣布表示，傑姆琴科因為身心承受巨大的壓力，已經不允許承擔如此龐大的工作量。

自從俄烏戰爭爆發以來，已有至少800 名烏克蘭人因「從事破壞活動或收集情報」被捕，另外澤倫斯基在25日也證實，已有651 起針對烏克蘭執法部門和檢察機關人員「通敵叛國」案件被立案，涉及檢察官辦公室、預審調查機構和其他執法機構。

▲▼烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）是掌握實權的第二號人物。（圖／路透）

美國媒體Politico則分析，可能正藉由戰時的特殊權力來鞏固己方勢力，包括在戰爭爆發第二天，就成立了最高統帥部，中止了國家安全委員會的運作，也整肅這個部門創造了有利條件。

專家表認為，整肅行動的最大受益者，可能是電影製片人出身的總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak），他在戰爭期間常常扮演核心角色，也被說是掌握實權第二號人物。

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