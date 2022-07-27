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德國「MARS II 多管火箭」抵烏克蘭前線　自走砲、防空坦克也到了

▲▼德國軍援烏克蘭Mars II 多管火箭、PzH 2000自走砲、獵豹防空坦克（Gepard anti-aircraft tanks）。（圖／翻攝自General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

▲德國軍援烏克蘭的Mars II 多管火箭。（圖／翻攝自General Staff of the Armed Forces of Ukraine） 

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭之前嫌棄德國軍援像蝸牛扛子彈，覺得拖拖拉拉，不過現在這一批武器已經正式投入前線戰場，4套Mars II 多管火箭、3門PzH 2000自走砲、3輛獵豹防空坦克（Gepard anti-aircraft tanks）其中PzH 2000自走砲先前就已經交付7門，現在的總數已經達到10門。

▲▼德國軍援烏克蘭Mars II 多管火箭、PzH 2000自走砲、獵豹防空坦克（Gepard anti-aircraft tanks）。（圖／翻攝自General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

▲德國軍援烏克蘭的PzH 2000自走砲。（圖／翻攝自General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht），「先前承諾的Mars II 多管火箭、和另外3門PzH 2000自走砲，我們已經遵守承諾交付」。

▲▼德國軍援烏克蘭Mars II 多管火箭、PzH 2000自走砲、獵豹防空坦克（Gepard anti-aircraft tanks）。（圖／翻攝自General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

▲德國軍援烏克蘭的獵豹防空坦克（Gepard anti-aircraft tanks）。（圖／翻攝自General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，「感謝德國夥伴以及蘭布雷特部長對我國的支持，獵豹防空坦克將讓我們防空的能力獲得加強，但夥們更期待獲得IRIS-T防空系統」。

Mars II 多管火箭就是美軍M270的德國版，依照彈藥的不同，射程在32~84公里之間，一次可以搭載12枚火箭彈，以每一枚5.5秒的間距連續發射。

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