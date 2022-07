德國「MARS II 多管火箭」抵烏克蘭前線　自走砲、防空坦克也到了

▲德國軍援烏克蘭的Mars II 多管火箭。(圖/翻攝自General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭之前嫌棄德國軍援像蝸牛扛子彈,覺得拖拖拉拉,不過現在這一批武器已經正式投入前線戰場,4套Mars II 多管火箭、3門PzH 2000自走砲、3輛獵豹防空坦克(Gepard anti-aircraft tanks)其中PzH 2000自走砲先前就已經交付7門,現在的總數已經達到10門。

▲德國軍援烏克蘭的PzH 2000自走砲。(圖/翻攝自General Staff of the Armed Forces of Ukraine)



德國國防部長蘭布雷特(Christine Lambrecht),「先前承諾的Mars II 多管火箭、和另外3門PzH 2000自走砲,我們已經遵守承諾交付」。

▲德國軍援烏克蘭的獵豹防空坦克(Gepard anti-aircraft tanks)。(圖/翻攝自General Staff of the Armed Forces of Ukraine)



烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)表示,「感謝德國夥伴以及蘭布雷特部長對我國的支持,獵豹防空坦克將讓我們防空的能力獲得加強,但夥們更期待獲得IRIS-T防空系統」。

Mars II 多管火箭就是美軍M270的德國版,依照彈藥的不同,射程在32~84公里之間,一次可以搭載12枚火箭彈,以每一枚5.5秒的間距連續發射。

