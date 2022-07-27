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烏克蘭籲對抗俄國「天然氣戰爭」　歐盟同意冬天減用量

▲▼ 天然氣,歐洲,俄羅斯。（圖／路透）

▲烏克蘭呼籲歐洲各國，對抗俄羅斯的天然氣戰爭。（圖／路透）

文／中央社

針對俄羅斯將大幅減少對歐洲的天然氣供應，烏克蘭呼籲歐洲各國加強對俄制裁，以報復俄國發動的「天然氣戰爭」。歐盟已同意天然氣使用量減縮計畫，一起對抗俄國的操控。

●俄羅斯藉減供大打天然氣戰 澤倫斯基籲加強制裁

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲歐洲各國加強對莫斯科當局的制裁，以報復俄羅斯發動的「天然氣戰爭」。

俄羅斯國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，從27日開始，公司藉北溪天然氣管線（Nord Stream）輸送到歐洲的天然氣每日將減少至3300萬立方公尺，約為管線輸送能量的20%。

澤倫斯基回應此事時說：「今天我們得知針對歐洲新的天然氣威脅…這是俄羅斯對團結歐洲發動的公開天然氣戰爭。」

●對抗俄國 歐盟同意冬天減少15%天然氣用量

歐洲聯盟（EU）同意天然氣使用量減縮計畫，與德國站在一起，並回應俄羅斯操控天然氣供應，以此作為經濟武器。

歐盟部長理事會（Council of the European Union）表示：「為了提高歐盟的能源供應安全，成員國今天達成政治協議，同意在今年冬天自願減少15%的天然氣用量。」

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，這項協議能讓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）看到，即使面對莫斯科近期再度減供天然氣，歐洲依舊保持團結。

▲▼「獵豹防空坦克」（Gepard anti-aircraft tanks） 。（圖／維基百科）

▲烏克蘭已獲得德國「獵豹防空坦克」（Gepard anti-aircraft tanks） 。（圖／維基百科）

●烏克蘭獲德國防空戰車 可對付無人機

德新社（DPA）報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在電視受訪時證實，3輛德國「獵豹」（Gepard）防空戰車及數萬發彈藥已運抵烏克蘭。

獵豹是西德在冷戰年代研發的防空戰車，以機動性聞名，將可協助烏克蘭對付武裝直升機、低空飛行的戰機和無人機等來自空中的威脅，保衛城市和基礎設施。

●與俄簽糧食出口協議 烏克蘭：本週擬出口第一批

俄羅斯先前在聯合國斡旋下，同意讓烏克蘭生產的穀糧經敖德薩港運輸出口，然而幾天前的飛彈攻擊，讓協議是否作數受到質疑。烏國說，他們預計本週出口第一批穀物。

烏克蘭與俄羅斯22日同意一項具里程碑意義的計畫，讓卡在黑海港口的數百萬噸烏克蘭小麥和其他穀物得以運輸出口，此舉被譽為有助緩和全球糧食危機的重要一步。

烏克蘭基礎建設部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，烏國預料協議「將會在未來幾天內」開始生效。庫布拉科夫說：「我們已做好萬全準備，要從本週開始（出口穀糧）。」

●俄羅斯連續攻擊烏克蘭黑海沿岸 恐影響穀物出口

烏克蘭表示，俄軍部隊接連對烏國南部港口城市敖德薩（Odesa）附近黑海沿岸地區，以及尼古拉耶夫市（Mykolaiv）的目標多次發動飛彈攻擊。

報導指出，俄羅斯數天前就曾經攻擊敖德薩港，現在再次出手，令人懷疑恢復烏克蘭穀物出口的協議能否得到落實。

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