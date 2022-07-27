本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！2幼童發燒嘔吐　感染源在這

▲高雄爆BA.5群聚，造船廠緊急清消。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄造船廠爆本土BA.5群聚，指標個案是一名50多歲男性，同住2名家人(均小於10歲)也被檢出陽性。今(27日)病毒基因定序出爐，結果都是BA.5，不僅是國內首起BA.5家庭群聚，也是首建兒童感染BA.5病例。高雄市衛生局研判，2孩童發病前都未出門，評估由指標個案自職場感染，回家傳播可能性較高。

高雄市27日公布新增2630例COVID-19本土確診個案，盛行率達18.88%，整體疫情趨勢評估仍為持續穩定緩降；統計高雄市目前負壓隔離及專責病房總計819床，空床率53.7%，量能充足無虞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，研究顯示高齡長者完成接種第4劑疫苗，可減少50%死亡風險，也減緩確診後的長新冠症狀。統計高雄市65歲以上長輩第四劑疫苗接種率39.0%(全國平均28.1%)。7/31前設籍本市65歲以長輩（含原住民身分55歲以上）完成接種第4劑疫苗，現場領700元禮券及2支快篩試劑。

針對高雄造船廠員工感染本土BA.5確診一案，衛生局簡任技正潘炤穎先前表示，個案於社區採檢時確診，經通報為重複感染個案，由於Omicorn於短期內較不可能再次確診，因此衛生單位不敢大意，通知個案進行PCR採檢並送驗，經中央基因定序，證實為BA.5。另外疫調也發現，個案於船廠工作，與國際邊境接觸相關，研判感染來源與職場有關。

▲造船廠員工的同住家人同是BA.5確診。（圖／高雄市衛生局提供）

中央今公布病毒基因定序結果，新增2名小於10歲幼童為BA.5確診，為高雄造船廠員工的同住家人，為家庭群聚感染。2位確診的小朋友，一位是小於5歲男童，7月11日出現發燒、嘔吐、腹痛等症狀，採檢Ct值21.6；另一位小於10歲男童，無症狀，採檢Ct值21.1，目前2人均已解隔康復。

衛生局指出，由於孩童發病前未出門，目前仍評估是由指標個案自職場感染，回家傳播可能性較高，相關職場確診者的定序持續進行中，以釐清傳播鏈。

市長陳其邁表示，BA.4/BA.5盛行的國家地區研究統計，並無發現顯著高於Omicron的重症或死亡風險，預防BA.4/BA.5突破感染最有效的方法就是落實個人「打疫苗、戴口罩、勤洗手」。