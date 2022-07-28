快訊／高雄本土BA.5群聚「船廠員工定序結果」　指揮中心14:00說明

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/28）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。國內第二起本土社區感染的BA.5個案，為高雄造船廠工作男性，家人、職場也有人確診，累積陽性16人，指揮中心昨日公布2名家人定序結果，都是BA.5，確認為家庭群聚，至於職場14人的定序情況，預期記者會中說明。

第二例本土社區BA.5個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，先前於5月中旬曾經確診，7月中再次出現症狀，快篩、PCR皆陽性，因重複感染送基因定序，驗出BA.5。

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該個案家庭有2人陽性，造船廠職場總計確認14人陽性，初步研判為疑似家庭及職場群聚感染，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨公布定序結果，本土BA.5船廠員工的2名孩子定序出BA.5，確定為家庭群聚，這2人分別是小於5歲與小於10歲，也是國內首見本土BA.5兒童個案。

至於其餘職場接觸者，定序仍在進行中，不過先前職場陽性個案有多人Ct值高，懷疑屬於舊案，還需要釐清。羅一鈞昨表示，這起高雄船廠相關群聚的感染來源，目前認為比較有可能是船廠工作人員染疫之後，再把病毒帶回家裡，不過還要等船廠職場定序才能綜合研判。

根據指揮中心統計，BA.5累計11例本土個案，包含4例為社區感染（3人為同起家庭群聚），其餘7人都是接機感染。