雲林+719！幼兒莫德納疫苗開打4天　724人完成接種

▲雲林縣本土確診個案今日＋719例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（26）日新增719例本土確診個案，分別為分別為斗六107例，虎尾85例，斗南62例，西螺53例，北港42例，東勢、麥寮、崙背41例，土庫35例，古坑、大埤32例，莿桐25例，褒忠、台西23例，水林22例，元長21例，口湖、四湖19例，林內17例，二崙15例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增719例確診個案中，年齡分布在未滿1-102歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有513人、確診者居家照護在管中有2910人。7/22滿6個月至5歲幼兒莫德納疫苗開打以來已724人完成接種，目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣累計253確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

統計111年度本土累計確診數共812336例，其中累計253例為死亡，今日新增1例死亡確診個案，為80多歲男性，於7/17死亡，有高血壓、腦中風、洗腎等慢性 病史，已完整接種COVID-19疫苗，經由疾管署判定今日公告。

雲林縣衛生局表示，7月21日6個月至5歲幼兒莫德納疫苗疫苗撥發下達雲林後，就同步發配各約診所，並於7月22日開放施打，3天以來完成接種人數雖偏少，但幼兒園部分因預計安排集中施打，目前教育處正造冊中。

▲111年度統計本土累計確診數共82336例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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