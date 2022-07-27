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幕後／綠營定調「換堅」假議題　「可問問換柱推手朱立倫後座力多大」

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林智堅市長參選人。（資料照／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅接連爆出論文爭議、新竹棒球場改建問題；而黨內立委高嘉瑜、爭取參選桃園失利的鄭寶清跳出來談「換堅」。事實上，黨中央態度很明確，認定換堅為假議題，而接下來關鍵在於林智堅應對的態度，避免閃躲推諉。

率先丟出黨內有「換堅」討論的，是黨內「孤鳥型」立委高嘉瑜，而當初爭取參選桃園市長失利的鄭寶清，27日則在廣播專訪中表示，不論地方、情治單位掌握的民調，林智堅都呈現下挫趨勢，甚至已落後國民黨籍的市長參選人張善政。

不過，高嘉瑜、鄭寶清的態度很快引起黨內的反彈，過去也有意爭取參選桃園市長的立委鄭運鵬就表示，最近林智堅的選舉遭遇逆流，他本來就信任智堅的人品和能力，而且他是少數看過完整資料，當然願意幫忙說明這個不白之冤，即使很多人因此轉來攻擊質疑他，他也願意承受。

鄭運鵬也意有所指表示，「當然有一種同學，即使平常再熟，也互相幫忙過，遇到事情的時候，他是先墊高自己、保護自己，甚至不惜踐踏同學，也見怪不怪了。」

事實上，不論是論文案、棒球場案，黨內人士評估，發生時間不是在投票前一個月，還有時間做危機處理，可以持續把傷害降低，現在關鍵在於林智堅個人面對問題的態度，不應像新北市長侯友宜處理「恩恩案」。

至於所謂「換堅說」，民進黨副秘書長林鶴明已明確表達黨中央態度，認為要林智堅退選一事是「假議題」。林鶴明表示，國民黨叫林智堅退選，就跟國民黨台北市長參選人蔣萬安被說躺平選一樣，都是選戰攻防，蔣萬安如果去解釋他沒有躺平選，那是他的選擇，但民進黨要選擇的路只有一條，面對問題解決問題，選戰要說服的是支持者不是對手。

綠營人士表示，對於「陣前換將」一直都是兵家大忌，藍營操作林智堅退選之前，應該可以去問問有「換柱」經驗的國民黨主席朱立倫，詢問一下他對於換將所造成的影響與後座力。

此外，名嘴、有意參選市議員的羅友志也表示，關鍵在於「後座力多大？」這是再怎麼神算的軍師也沒辦法100%控制的際遇戰。他認為，這有太多變數，而且幾乎都控制在別人手上，光控制後座力，可能要花掉一般的金錢跟力氣。

羅友志說，就算換了（指換林智堅），台大的外部審定委員會還是會進行，林哲瑄還是會進行手術、出院、進球場啊，一刀一刀凌遲，鄭運鵬不見得好過。

在林智堅目前民調支持度方面，據綠營地方人士表示，目前內部民調林智堅還是維持領先，27日也有媒體公布最新民調，在論文、棒球場雙夾擊下，林智堅維持44%支持度，領先張善政的37%；至於棒球場事件，張善政昨晚想蹭議題，小編冒犯林哲瑄的綽號，這也都讓張善政加不了分。

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