給高嘉瑜「一屍五命」言論雙手比讚　高虹安：她真的太勇敢了

▲對於高嘉瑜說「一屍五命」，高虹安受訪時雙手比讚，並說「她真的太勇敢了」。（圖／翻攝自YouTube／中廣新聞網）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門、新竹棒球場瑕疵爭議，遭致諸多責難，立委高嘉瑜稱民進黨內在醞釀「換堅」，擔心選情會「一屍五命」，引起討論。對此，民眾黨新竹市長參選人高虹安雙手比讚，並表示，「她真的是太勇敢了」。

高嘉瑜25日在政論節目《新聞面對面》表示，民進黨知道棒球場對年輕人相當重要，當然會深自檢討；高也指，從論文到新竹棒球場爭議，民進黨內部已經「有一股勢力正醞釀換堅」，不過，民進黨最擔心的還是北北基桃竹選情是否會因此「一屍五命」。

對此，高虹安27日在廣播節目《千秋萬事》專訪時，主持人王淺秋提及高嘉瑜「一屍五命」的發言，高虹安邊笑邊雙手比讚，並說：「我覺得她真的是太勇敢了。」

而與高嘉瑜有私交的民眾黨主席柯文哲27日上午出席活動並受訪時，笑稱高嘉瑜就是講話太誠實，自己已經講話很直白了，「我覺得我的好朋友高嘉瑜也不遑多讓，『一屍五命』這句話也想得出來。」

不過高嘉瑜的發言讓部分民進黨人士不滿，立委鄭運鵬直言，「不認為黨內會有這樣的評論」，高嘉瑜沒有看過完整資料，她也是北北基桃一份子，「沒有人希望選舉抹黑有不好的結果」。

民進黨發言人謝子涵26日時也已駁斥高嘉瑜的言論，強調民進黨不會隨外界起舞，所謂調整選舉提名的說法更是空穴來風的假議題。