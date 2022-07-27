余正煌聲明沒有抄襲　林智堅競辦：國民黨停止伸政治髒手到校園

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅強調自己的論文是原創，但台北市議員王鴻薇日前質疑，林智堅不敢告余正煌抄論文，因此向台大檢舉余正煌涉及抄襲，對此，余正煌27日透過律師發表聲明強調，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。林智堅辦公室發言人黃韋鈞表示，林智堅一直在捍衛自己沒有抄襲，也從沒有指責過任何人抄襲，呼籲國民黨停止將政治髒手伸向校園及公務機關，還給林智堅清白。

黃韋鈞表示，林智堅自始至終都是在捍衛自己的論文絕無抄襲，並沒有指責任何人有抄襲的情況，在上週日，林智堅也委由律師黃帝穎提出台北地院所屬公證人的公證書相關資料，親自提出了具有法律效力的實質證據，證明自己的清白。

黃韋鈞說，從上周指導教授陳明通的聲明已清楚表示，「林余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似與我的教學及指導學生論文寫作有關」，無奈國民黨仍不斷胡亂抹黑，施壓中華大學及台灣大學，干擾學術自主，同時還向台大檢舉余先生，甚至公器私用，濫用立委職權要施壓調查站。

黃韋鈞呼籲，請國民黨停止將政治髒手伸向校園及公務機關，並期待台大社科院學倫會能秉持公正、公平的原則，完成相關案件的審定，還給林智堅清白。

林智堅的委任律師黃帝穎發布兩點聲明表示：第一，林智堅方在學倫事件沒有提任何指控或檢舉，因此律師團對他人的聲明沒有評論；第二，有觀察到余先生的說法，也與陳明通教授的聲明相符。

此外，有黨政人士表示，余的聲明與陳明通喊林智堅的聲明不謀而合，都未指責任何人抄襲，反倒是被國民黨逼的不得不發聲明。