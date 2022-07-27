余正煌聲明論文未抄襲　王鴻薇讚「高度勇氣」：一棒打死了林智堅

▲台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文門爭議，台大國發所的碩士論文涉嫌抄襲同系所同學余正煌，但身兼2人指導教授的國安局長陳明通卻說，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，使余正煌27日發聲明強調未有任何抄襲。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，此舉一棒打死了林智堅。

針對余正煌聲明內容，王鴻薇27日接受媒體電訪時指出，「我覺得非常好！」外界一直在等待余正煌出面，長期以來都只有陳明通或林智堅的說法，很擔心整件事情被這2人扭曲，所以現在余正煌出面發聲明是非常好的事情，一棒打死林智堅，台大成立的學術倫理審定委員會，也一定要做出公正且能讓外界信服的決定。

王鴻薇提及，她肯定余正煌願意出面發聲，這是擁有了高度的勇氣，因為陳明通是余正煌的口試委員、博士班指導教授，「今天陳明通出面公開的講法，某種程度是在霸凌你的學生。」加上余正煌正在調查局工作，陳明通就是其長官，不論是工作或學術，陳明通都屬於上級單位，但卻一而再再而三替林智堅辯解，讓余正煌有口難言。

王鴻薇強調，現在余正煌此舉就是打臉林智堅，原本林智堅、陳明通說法都指向林智堅是原創，但根本是倒果為因、指鹿為馬，很擔心若余正煌不出面講話，便會讓林智堅、陳明通主導話語權，而台大評審會也會照著林智堅、陳明通的劇本走。

王鴻薇認為，余正煌今日願意出來說話，一定是忍無可忍，且陳明通也非常可惡，明明也與余正煌認識，卻為什麼不敢出來替余正煌講話，而是選擇替林智堅辯解、開脫，此事除了林智堅要出面說明，陳明通也應出來講話，為什麼要讓余正煌不得不發聲明、請律師保障法律上權益。