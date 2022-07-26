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新娘婚後憂鬱「3天就提離婚」　恐怖丈夫勒死她！塞進行李箱棄屍

▲▼45歲男子納特（Thomas Nutt）殺害他52歲新婚妻子沃克爾（Dawn Walker）卻佯裝只是失蹤案，婚後第4天女方屍體被發現塞在手提行李箱中。（圖／翻攝自推特）

▲45歲男子納特（Thomas Nutt）殺害他新婚妻子卻佯裝成失蹤案，婚後第4天女方屍體被發現塞在手提行李箱中。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

英國西約克郡去年發生女子失蹤案，一名男子報警宣稱自己的新婚妻子離奇失蹤，還表現得非常擔心，但後來警方卻發現男子早已在家中殺害妻子，還把屍體塞進小行李箱，棄置後院。男子到案後宣稱，犯案動機是他不滿妻子婚後憂鬱，甚至提出要和他離婚。

根據《太陽報》報導，45歲男子納特（Thomas Nutt）2021年10月31日報警，宣稱他52歲新婚妻子沃克爾（Dawn Walker）早上9時30分離家，去附近零售商店探望她的女兒凱拉（Keira）後，隨後莫名失蹤。他帶著凱拉和另一名1歲孩子驅車往西到布里格豪斯（Brighouse）找人，卻都徒勞無功。

▲▼45歲男子納特（Thomas Nutt）殺害他52歲新婚妻子沃克爾（Dawn Walker）卻佯裝只是失蹤案，婚後第4天女方屍體被發現塞在手提行李箱中。（圖／翻攝自推特）

▲檢方指控納特根本沒和老婆去度蜜月，反而是殺人棄屍後自己去旅行。（圖／翻攝自推特）

檢察官麥克唐納（Alistair MacDonald QC）表示，事實上沃克爾根本沒去過商店找女兒，納特還花了一整個上午在商店找人，表現得像個「心煩意亂的新婚丈夫」，但納特此時早已將妻子殺害。警方從一名律師口中獲得線報，納特已承認殺人並準備自首。

納特下午5時13分抵達警局後供稱，兩人婚後先去度蜜月2天才回家，但妻子在結婚後就變得「憂鬱」甚至和他提離婚，「她開始尖叫，我就打了她的臉，並用手臂扣住他的脖子。」納特說自己辦完婚禮第3天，在家中殺害了妻子。而沃克爾的屍體則在納特自首隔天被警方發現棄置在後院灌木叢的一只手提行李箱內。

儘管納特被檢方指控謀殺罪，但他只願意承認過失殺人。麥克唐納在法庭上表示，檢方不採信納特的供詞，並認為夫妻倆根本沒有去蜜月旅行，反而是納特在殺人棄屍後，獨自前往林肯郡的斯凱格內斯（Skegness）度假2天，一切都是預謀犯案。目前訴訟程序仍在進行中。

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