身上戴奢華珠寶佈道！有錢牧師直播一半　當眾被3男搶走3千多萬元

▲牧師竟然當眾被搶劫。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林發生一起誇張搶劫案，平時喜歡穿戴珠寶的男牧師懷海德(Lamor Whitehead)日前直播佈道時，突然有3名蒙面男子持槍闖到台上，當著眾人面前搶劫，成功搶走價值超過美元100萬元（約台幣3千多萬元）珠寶，被搶畫面在網路上瘋傳。

影片中可看到，穿金戴銀的44歲男牧師懷海德，24日上午11時15分在布魯克林卡納西區(Canarsie)的明日國際教會(Tomorrow International Church)直播佈道時，突然有3名蒙面男子持槍闖入大喊「所有人都不准動」，懷海德與現場所有民眾都嚇得趴在地上，歹徒後來前去台上進行搶劫。

懷海德後來在Instagram上表示，當時搶匪闖入時現場約有100名信徒，第一時間他不確定歹徒持槍闖入是想發動槍擊案還是搶劫，所以叫大家趕緊趴下來，整個搶劫過程不到2分鐘，他的妻子手上抱著8個月大嬰兒，也被歹徒持槍搶劫，2人一共損失價值約美元106萬元（約台幣3,170萬元）財物。

懷海德痛批歹徒，「他們竟然闖進教堂傷害婦女和小孩，孩子們都在哭，婦女們都在哭，我的妻子也在哭泣」。認為他會成為目標，與他常被媒體報導有關，案件目前警方已在調查中，他也在網路上懸賞美元5萬元獎金（約台幣150萬元），希望能早日抓到兇手。