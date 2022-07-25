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報復出軌渣男！女辣油滴保險套害「下體著火」　嫁男友爸當他繼母

報復出軌渣男！女辣油滴保險套害「下體著火」　還嫁老爸當他繼母。（圖／翻攝自TikTok／spoiled.trophy.wife）

▲女子滴辣椒油報復前男友，還嫁給對方老爸。（圖／翻攝自TikTok／spoiled.trophy.wife

記者李振慧／綜合報導

美國休士頓29歲女網紅哈伯(Augustah Hubble)拍片自爆，她在車上找到保險套發現男友外遇，為了報復，她偷偷在保險套裡面滴哈瓦那辣椒油，害對方「下體著火」，後來還嫁給對方老爸成為前男友繼母，超狠復仇讓她在網路上爆紅。

哈伯在TikTok拍片表示，她21歲時與一名30歲男友交往2年，一開始對方十分紳士，時常買花、買禮物送她，讓她動了想婚念頭，然而卻抓到對方偷吃，「我當時在車上發現保險套，讓我開始懷疑他外遇，因為我們在一起時我會吃避孕藥，所以他從來不戴套」。

哈伯質問男友為何會有保險套，對方辯稱是以前買的忘記扔掉，讓她覺得奇怪，查閱手機發現對方和其他女生的曖昧訊息，她不動聲色偷偷在保險套滴辣椒油，果然幾天後男友回家，突然抱怨健身房沐浴乳太刺激，下體感覺像火燒一樣很痛，她裝傻去拿冰塊幫忙冰敷，然而所用的冰塊裡面也有含辣椒。

哈伯笑稱，男友的生殖器一碰到冰塊，立刻痛得大叫，趕緊跑到浴室沖水，「他的生殖器看起來就像被煮熟的瞎子，紅通通的」，她把真相告訴男友要求分手，可是對方拼命求原諒讓她心軟，沒想到幾個月後對方又再度外遇，才終於清醒，分手後嫁給對方父親。

哈伯表示，她很感謝這位前任，因為這個人讓她遇到現在的真愛，2人最近才慶祝結婚5周年紀念。超狂影片獲得上萬網友觀看，被許多網友大讚霸氣，不過也有人批評做得太絕，哈伯回應，這些是發生在8年前的舊事，現在她已經長大，個性也比以前成熟。
 

@spoiled.trophy.wife

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