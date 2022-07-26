21歲富少遭「直升機螺旋槳」絞碎亡！海島度假竟斷魂　妹驚恐目睹

▲英國一名遊客在希臘遭直升機尾部螺旋槳絞碎身亡。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）



記者吳美依／綜合外電報導

英國21歲男子與家人前往希臘米科諾斯島（Mykonos）度假，返鄉轉機途中，他步出直升機，接著走到機身尾端，卻沒發現引擎仍在運轉，當場遭到那架貝爾407（Bell 407）螺旋槳葉片絞碎身亡，妹妹及機長全程目睹。當局尚未透露死者身分，但據悉他來自一個非常有錢的家庭。

本案發生於25日下午6時20分左右，一家人結束海島行程後，分別搭乘2架直升機，從米科諾斯島飛抵雅典郊區的一座私人機場，未料發生悲劇。據悉，他們原本計畫，下了直升機後，就要搭乘豪車趕到雅典國際機場，再坐上家族私人飛機返回英國。

Horrific news just in 由 Daily Mail 發佈於 2022年7月25日 星期一

《雅典城市時報》等外媒報導，意外發生時，死者父母搭乘的另一架直升機尚未降落，飛行員透過無線電得知地面情況後，立刻轉向飛往另一座機場，避免家長目睹恐怖場面。

雅典警方正在調查，為何直升機尾槳仍在運轉時，飛行員就允許乘客下機，「我們正在談論的是一場悲劇，一場不應該發生、前所未有的悲劇。事故原因正在調查中，但目前尚不清楚，為何在尾槳葉片構成如此明顯的危險時，還會發生這種事。」

消息人士透露，這一家人分別搭乘2架直升機，橫跨115英里（約185公里），光是飛行費用就超過1.5萬英鎊（約新台幣54萬）。

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