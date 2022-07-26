蘇納克「中國議題」態度大轉彎：當選首相發誓關掉「孔子學院」

▲角逐英國首相大位的蘇納克（Rishi Sunak）在中國問題的態度上大轉變。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

角逐英國首相大位的最終對決組合，由前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）及外交大臣特拉斯（Liz Truss）經過5輪的投票後出線，其中蘇納克過去的言論，遭質疑對中國立場軟弱，不過他在一份最新聲明中「硬起來」，誓言只要當選首相，就關掉孔子學院。

蘇納克25日發表的最新聲明指出，中國及其執政的共產黨是「本世紀對英國和世界安全與繁榮的最大威脅」，會堅決面對中國，只要當選首相，誓言關掉孔子學院。

蘇納克還表示，將會建立一個由自由國家組成的「北約式聯盟」以應對中國的系統性威脅。

▲英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）一直都是對華鷹派。（圖／達志影像／美聯社）



另一位角逐首相大位的特拉斯，過去一直都被視為是保守黨內的「對華鷹派」，但是蘇納克過去擔任財政大人時曾表態，「希望與中國建立更密切的經濟關係」、去年還呼籲總理「與北京建立成熟和平衡的關係。

據市調公司YouGov最新民調，對中俄立場強硬的特拉斯領先24%，優勢持續擴大。保守黨預計9月5日宣布保守黨新領袖及下一任首相。

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