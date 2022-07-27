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台灣《蘋果》2週內恐熄燈　買家拿不出關鍵文件！交易恐無效

在台創刊逾19年的《台蘋》，恐在2周內吹熄燈號。（翻攝Google Map）

▲在台創刊逾19年的《台蘋》，恐在2周內吹熄燈號。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣《蘋果新聞網》（簡稱《台蘋》）出售案，幾乎可望宣告胎死腹中！在台創刊逾19年的《台蘋》，恐在2周內吹熄燈號。

本刊直擊，公開表態將獨資購買《台蘋》的17LIVE創辦人潘杰賢，26日二度赴經濟部商業司，尋求說服經濟部，力挽《台蘋》交易案；決策官員證實，潘主張已和擁有《台蘋》資產的港商黃浩完成簽約，但卻無法提出黃浩能處分《台蘋》資產及營運的法律文件，至今沒有一方提出《台蘋》變更登記案，隨著8月9日《台蘋》9成以上的員工大量解僱日逼近，若無法完成交易，或獲得新資金挹注，幾乎可以確定將面臨停刊。

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《台蘋》交易案受到政府及國安高層重視，關鍵在於新東家背景一直有中資疑慮，該交易案也被提升至國安層級。知情人士透露，經濟部與相關單位調查發現，此交易並非「潘杰賢要買《台蘋》」，潘也未直接跟《台蘋》討論交易、簽約；所謂的交易簽約，是潘利用一家資本額僅3萬元的「新海環球公司」與港商黃浩簽約，購買黃浩聲稱擁有的《台蘋》權利，但黃浩在我政府調查早已被認定，並無權處分《台蘋》相關資產。

決策官員直言，就算黃浩所稱「和解契約」真的存在，主張他是受讓台蘋資產，用來抵償與香港壹傳媒集團的債務，也沒有相關協議或備忘錄等法律文件可資證明。

根據香港壹傳媒2019年年報記載，與黃浩買賣糾紛早已解決，以《台蘋》抵債的說法根本不存在，直接打臉黃浩「以資抵債」的說法。

根據香港壹傳媒2019年年報記載，與黃浩買賣糾紛早已解決，以《台蘋》抵債的說法根本不存在，直接打臉黃浩「以資抵債」的說法。

本刊調查，黃浩與香港壹傳媒集團的債務糾紛，起因於2017年黃與壹傳媒集團談定，要以 1.5億港幣收購壹周刊，但交易最終未能成局，雙方因交易生變，從糾紛演變成訴訟，2019 年黃浩勝訴，香港法院判壹傳媒需支付黃2.5 億港幣。

儘管黃浩聲稱「以資抵債」，也就是利用《台蘋》資產抵償與香港壹傳媒集團和解後的債務，但決策高層人士指出，根據香港壹傳媒2019年年報，與黃浩買賣糾紛早已解決，以《台蘋》抵債的說法根本不存在，當時交易告吹的主因在於黃未能交付買賣尾款，因而違約，保證金才會被壹傳媒沒收。

決策人士直言，黃浩的說法破綻百出，尤其主張2021年6月香港壹傳媒董事會同意以《台蘋》抵債務，但去年6月港蘋原始董事才剛全部被港府逮捕，壹傳媒主席黎智英也早就被關押，黃浩不只拿不出文件，竟還能代表《港蘋》派出分身、香港《都市日報》社長李永康以「港蘋台灣分公司顧問」的身分來台，進入《台蘋》主導結清及大量解僱員工，形同港府「黑手伸入台灣媒體」，李永康來台目的與申請不符後，也遭到撤銷居留許可，限期離境。


【點擊看完整全文】

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