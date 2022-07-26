辭農委會主委回學校教書？　陳吉仲認「借調到後年」：還在思考中

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

政府近來積極推廣台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲今（26日）到高雄參加「鱻美石斑 魚躍國際」石斑魚銷美記者會，會中，陳吉仲被媒體問到是否要回學校教書了，陳吉仲先是驚訝回應「你怎麼知道？」，然後表示，自己借調到後年，但是否要提早回學校教書的部分都還在思考中。

對於石斑魚外銷問題，陳吉仲表示，原先規劃6月13日到年底預計外銷300公噸，目前已125公噸，「8、9月石斑魚大出時，絕對會比原來目標300公噸還高」，出口到美國5公噸用凍條方式，換算活魚遠超過5公噸，下半年預計還有30公噸的三清魚片（清魚鱗、魚鰓和內臟）外銷到美國等市場，「預估去年外銷美國只有30公噸，今年絕對會遠超過去年的目標好幾倍」，現在外銷在走，市場價格絕對有支撐。

陳吉仲進一步說明，石斑魚本來就有外銷到美國，這次是6月13日後石斑魚無法到大陸，首次以處理後的石斑魚外銷到美國5公噸，未來會有更多超過20、30公噸，持續外銷到美國等市場，鎖定的市場還有日本、紐西蘭，外銷業者都積極往這些國家加強力道，如此一來對單一市場依賴會大幅減少。

陳吉仲原為中興大學經濟系特聘教授，2016年總統蔡英文上任後，獲時任行政院長林全任命為副主委，才踏入政途，2018年原打算與主委林聰賢同進退，後獲得蔡英文慰留、並代理主委一職，2019年內閣改組被正式任命為農委會主委至今。

對於何時重返校園擔任教職，陳吉仲回應，自己借調到後年，但是否要提早回學校教書的部分都還在思考中。