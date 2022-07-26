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石斑魚外銷已125公噸！　陳吉仲：絕對會超過目標300好幾倍

▲▼中共片面宣布我方出口之石斑魚驗出有禁藥而停止進口，此舉大大衝擊國內石斑養殖業者。國內零售通路龍頭全聯福利中心，舉辦「全民相挺 漁民放心～台灣石斑 世界尚讚」記者會，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、發言人羅秉成、秘書長李孟諺出席力挺。會中全臉董事長林敏雄宣布，將採購國內石斑500公噸力挺國內養殖漁民。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳吉仲信心的說，石斑魚內外銷目標絕對會達標外，還會超過好幾倍。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

政府近來積極推廣台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲今（26日）到高雄參加「鱻美石斑 魚躍國際」石斑魚銷美記者會，他提到遭大陸禁止進口後，外銷目標300公噸，但走到現在絕對會超過300公噸的好幾倍外，出口到美國的數字也會是去年的目標好幾倍。

陳吉仲表示，原先規劃6月13日到年底預計外銷300公噸，目前已125公噸，「8、9月石斑魚大出時，絕對會比原來目標300公噸還高」，出口到美國5公噸用凍條方式，換算活魚遠超過5公噸，下半年預計還有30公噸的三清魚片（清魚鱗、魚鰓和內臟）外銷到美國等市場，「預估去年外銷美國只有30公噸，今年絕對會遠超過去年的目標好幾倍」，現在外銷在走，市場價格絕對有支撐。

陳吉仲進一步說明，石斑魚本來就有外銷到美國，這次是6月13日後石斑魚無法到大陸，首次以處理後的石斑魚外銷到美國5公噸，未來會有更多超過20、30公噸，持續外銷到美國等市場，鎖定的市場還有日本、紐西蘭，外銷業者都積極往這些國家加強力道，如此一來對單一市場依賴會大幅減少。

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▲▼因應中國片面暫停我國石斑魚輸入,農委會漁業署主辦「寶島鱻魚 鮮美一夏」記者會,尋求打通國內市場與國際通路,積極行銷台灣優質石斑魚,萊爾富及東森購物等國內企業也以實際行動力挺國產水產品。（圖／記者李毓康攝）

▲陳吉仲表示，石斑魚現在產地價穩定，市場通路價格也相對也穩。（圖／記者李毓康攝）

至於目標還有哪些國家？陳吉仲提到，開擴東南亞活魚市場，韓國也持續進行，「鎖定的目標300公噸，按照現在統計數字，絕對會超過現在的300公噸好幾倍。」

另外，民眾反映到通路買不到平價石斑魚，是否有在控管國內價格？陳吉仲說，石斑魚要賣給消費者，前端要透過加工廠或漁會等團體先處理，如輪切魚片等，在不同通路有不同價格，以全聯為例，一片輪切片139元，有些傳統市場可走整條活魚，重點是讓產地價格不能因無法外銷到大陸讓漁民受損，現在產地價穩定，市場通路價格相對也穩。

陳吉仲表示，國內所有通路包括萊爾富、全聯等都在販售石斑魚，所有加工業者也都大量用石斑魚片，更重要的是，疫情趨緩了，餐廳也大量使用，所以面對這次挑戰，非常有信心，將危機變轉機。

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